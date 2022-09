Repülőszerencsétlenséget szimuláltak Marosvásárhelyen

Hirdetés

Peti András, a légikikötő igazgatója érdeklődésünkre elmondta, az Európai Unió szabványai szerint évente kell hasonló gyakorlatot végezni, ahol a repülőtéri alkalmazottak és más intézmények – tűzoltóság, mentőszolgálat, kormányhivatal – összehangoltan cselekszenek, mentik a sérülteket, elhárítják az esetleges robbanás- és tűzveszélyt, akárcsak egy valóságos baleset során.

Ahogy Călin Handrea ezredes, a Maros megyei hivatásos tűzoltóság parancsnoka bemutatta az eseményeket, egy kisrepülőgép leszálláskor összeütközött egy, a repülőtéren szolgálatot teljesítő haszonjárművel, aminek következtében, a gépen tartózkodó 18 személy, közöttük a személyzet is megsérült. Ugyanakkor az üzemanyagtartály is kigyulladt. A tűzoltóknak nemcsak a lángok oltására kellett összpontosítaniuk, hanem arra is, hogy a tűz ne terjedjen tovább, ezért locsolták a pályát és a repülőgépet jelképező kisbusz környékét.