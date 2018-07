Rengeteg pénze lett a városnak az újraindított parkolódíjas rendszerből

Másfél hónap alatt 900 ezer lejes bevétele volt a marosvásárhelyi városházának a fizetéses parkolás újraindításából. Az összeg nagy része a havi és éves bérletek megváltásából származik, de a jegyes bevételek is számottevők. A helyi rendőrség vezetője, Ioan Damaschin szerint a marosvásárhelyiek nagy része rendszeresen váltott jegyet, illetve ha ezt elmulasztotta, akkor kifizette a kirótt 24 lejes büntetést. A 600 lejes nagy büntetést is alkalmazták, de még nem összesítették, hogy hány esetben.

Fotó: Haáz Vince

A legutóbbi önkormányzati ülésen a tanácsosoknak összeállítottak egy beszámolót, amelyből kiderül, hogy az újraindítástól számított szűk két hónap alatt mennyire volt eredményes a fizetéses parkolási rendszer. Készült korábban egy tanulmány, amely kimondja, hogy a városnak inkább egy szakcégre kellene bíznia ezt a szolgáltatást, mert az nyereségesebb lenne. Hosszas huzavona után azonban a városvezetés úgy döntött, megpróbálja saját embereivel megoldani a szolgáltatást, és a helyi rendőrség, valamint a közterület-rendezési igazgatóság alkalmazottaival újraindította a fizetéses parkolási rendszert. Többször hangsúlyozták,

ez most próba, és később vissza fognak térni a döntésre, hogy véglegesen így marad-e, vagy szakcégre bízzák a szolgáltatást.

A fizetéses parkolás beindítása nem volt zökkenőmentes, hiszen kevés helyen lehetett bérletet váltani, a parkolójegyek megváltása és a telefonos üzenettel való jegyváltás is akadozott néha, ugyanakkor a városlakóknak meg a turistáknak is meg kellett szokniuk az új rendszert. Menetközben több hiányosságot kiküszöböltek, és a tanácsosok is módosítani terveznek július végén az eredeti szabályzaton, hogy még gördülékenyebbé tegyék a szolgáltatást.

Közben a parkolásért felelős szakhatóság összeállított egy beszámolót, amelyből kiderül, hogy másfél hónap alatt, vagyis

május 11. és június 26. között 900 ezer lejes bevétele volt a városnak a parkolási díjakból.

A legnagyobb összeg az éves bérletek megvásárlásából származik, a fent említett időszakban 1470 bérletet váltottak a marosvásárhelyiek. A parkolási jegyeket telefonos üzenettel is ki lehet fizetni, sokan alkalmazták ezt ez lehetőséget, a város bevétele ezekből 428 ezer lej.

Korábban a parkolási szolgáltatással megbízott cég évente átlagosan 400 ezer lejt fizetett a városnak.

A beszámoló nem tér ki a büntetésekre, ezekről a helyi rendőrség vezetőjét, Ioan Damaschint kérdeztük. A sofőröknek egyébként két lehetőségük van az elmulasztott parkolási díjak törlesztésére. Az egyik, hogy még éjfél előtt elküldik az sms-t, kifizetve az aznapi parkolási díjat. Amennyiben ezt nem teszik meg, értesítést kapnak, amelyben felszólítják, hogy két munkanapon belül fizessék ki a megemelt parkolási díjat, vagyis 24 lejt. Amennyiben ezt is elmulasztják,

600 lejes pénzbírságra számíthatnak.

Ioan Damaschin kérdésünkre elmondta, hogy a marosvásárhelyiek nagy többsége időben és pontosan fizetett, és akik ezt elmulasztották, törlesztették a 24 lejes büntetést. „Vannak kivételek is, de pontosan nem tudom megmondani, hogy számbelileg hányan, hiszen a törvény szerint nekünk hat hónapon belül kell kiállítanunk a 600 lejről szóló nagy büntetést, és azt kiközölnünk. Több ilyen eset is folyamatban van, de hogy számbelileg hány, azt még nem tudom, a városháza szakosztályával közösen összesítjük ezeket. Inkább azt szeretném hangsúlyozni, hogy elmúlt két hónap alatt újra bebizonyosodott, a városlakók fegyelmezettek és tájékozottak, így a legtöbben kifizetik a parkolási díjat” – mondta a helyi rendőrség vezetője.

Ioan Damaschin kérdésünkre azt is elmondta, hogy beosztottji megszokták már a parkolóőrmunkát, és noha nagy területeket kell bejárniuk, két váltásban dolgoznak, el tudják látni a feladatokat. „Kis létszámmal nagy területeket kell lefednünk, természetesen jó lenne, ha még lenne pár alkalmazott, de így is boldogulunk” – mondta a helyi rendőrség vezetője.