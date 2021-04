Rengeteg kiváló ötletet tartalmaz a híres marosszéki fürdőváros fejlesztési terve

A helyiek és a turisták számára vonzó várost álmodtak meg a szovátai elöljárók • Fotó: Haáz Vince

A napokban jelent meg a szovátai városháza honlapján – egyelőre románul – a város 2021–2027 évekre vonatkozó fejlesztési stratégiája. Ennek összeállítását tavaly egy alapos felmérés előzte meg, amikor kikérték a lakók és a cégek véleményét is. A fejlesztési stratégia összeállítása minden település számára kötelező. A Szovátára vonatkozó százötven oldalas dokumentum első része a város jelenlegi helyzetét mutatja be, kitérve többek között a meglévő infrastruktúrára, épületekre, iskolahálózatra, munkahelyekre, a zöldövezetek, parkok helyzetére és az egészségügyi szolgáltatásokra.

HIRDETÉS

A dokumentum második része tartalmazza, hogy milyen területen szeretnék fejleszteni Szovátát, milyen bel- és külföldi pénzalapok állnak az ország és így Szováta rendelkezésére, és melyek azok az ötletek, amelyekből minél többet szeretnének megvalósítani. A fejlesztési stratégia összeállítói azt szeretnék, ha Szováta az elkövetkező években egy dinamikusan fejlődő város lenne, amely megtartaná és vonzaná a fiatalokat. Szeretnék elkerülni, hogy a város lakossága elöregedjen, s a fiatalok nagyobb városokba költözzenek. Ennek érdekében

támogatnák a fiatalok letelepedését, föld- vagy bérlakás biztosításával és a kezdő vállalkozásoknak is kedvezményeket adnának.

Továbbá a befektetők vonzásával és a technológiai- és ipari park létrehozásával is részben a fiatalok otthon maradását szeretnék elérni. A szovátai oktatási hálózat és a kórház felújítása, a meglévő egészségügyi központok korszerűsítése és újak létrehozása is szerepel a fejlesztési stratégiában, akárcsak egy nappali foglalkoztató központ létrehozása az idősek számára. Ugyanakkor szeretnének egy bölcsődét építeni. A helyi tömegközlekedés fejlesztése, a városháza szolgáltatásainak a digitalizálása, a hulladékgazdálkodás korszerűsítése is a tervek között szerepel.

Jelenleg a Maros megyei szállásadók 38 százaléka Szovátán van, és a fürdőtelepülés nemcsak a hazai, de a külföldi vendégek körében is nagyon népszerű. A fejlesztési stratégia kidolgozói azt ajánlják, hogy a gyógyturizmus fejlesztése mellett európai uniós és kormányzati pénzekből fejlesszék a hegyi- és ökoturizmust, hogy ne csak pihenni és gyógyulni lehessen Szovátán, hanem turnézni, sportolni, aktívan kikapcsolódni, és olyan útvonalakat is bejárni, ahol a természeti csodákat, sajátosságokat közelről és zavartalanul lehet megtekinteni.

Sok merész terv



A dokumentumban 137 pályázati ötlet, terv szerepel, ezek között találjuk még a kerékpárutak kialakítását Szovátán, illetve Szováta és Parajd között is, biciklibérlési lehetőséggel, gyógyfürdő-múzeum létrehozását, nyári bobpálya kialakítását, tanuszoda, valamint csillagvizsgáló építését. Vannak egészen merész ötletek is, mint például helikopter-leszállóhely, mi több, repülőtér építése Szovátán vagy a geotermikus energia hasznosítása. Szovátán jelenleg is több sikeres pályázatot valósítanak meg: korszerűsítik a volt Doina mozi környékét, szabadtéri színpadot és játszóteret kialakítva. Emellett nekifognak a volt iskolai tanműhely átalakításának és a főtér kialakításának is.