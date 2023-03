Rendőrségi összesítő: volt, aki ittasan balesetezett, volt, aki bejegyzetlen autóval közlekedett

Két közúti baleset is történt szombaton Hargita megyében, az egyiket ittas autóvezető okozta. Az elmúlt hétvégén nem ő volt az egyetlen sofőr, aki alkohol befolyása alatt vezetett.

A Hargita megyei közlekedésrendészek szombaton 4 óra 40 perckor megállásra intettek egy 22 éves csíkszenttamási férfit Székelyudvarhelyen, az ellenőrzés során az alkoholszonda 0,80 mg/liter légalkoholszintet mért a sofőrnél. Aznap reggel 7 órakor egy 60 éves gyergyóremetei férfit is ellenőriztek a hatóságiak a 153C jelzésű megyei úton, leheletében 0,54 mg/liter légalkohol-szintet mutatott a szonda. Mindkét esetben alkohol befolyása alatti vezetés miatt indult eljárás – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Szintén szombaton, 15 óra körül egy bejegyzetlen járművel közlekedő, 35 éves gyergyószárhegyi férfit igazoltattak a rendőrök Gyergyószentmiklóson. Az ügyben bejegyzetlen gépjármű vezetése miatt indítottak eljárást.

Vasárnapra virradóra, 4 óra 30 perc körül egy közúti balesethez riasztották a hatóságiakat Székelyudvarhely közelében. A vizsgálatok szerint egy 38 éves székelylengyelfalvi férfi a 13A jelzésű országúton haladt gépkocsijával, amikor elvesztette uralmát a jármű fölött, és a menetirány szerinti baloldali árokba borult. Mint utólag kiderült, ittas állapotban vezetett, leheletében 1,14 mg/liter légalkohol-szintet mértek, ráadásul megtagadta a biológiai mintavételt is.

A rendőrségi összesítés szerint 9 óra körül egy 28 éves gyergyóditrói férfi is balesetezett, miközben az 578-as európai úton haladt Maroshévíz felől Gyergyószentmiklós irányába. Ő is elveszítette uralmát a gépkocsija fölött, lesodródott az úttestről, egy épület előtti hídnak ütközött és felborult. Az ütközés következtében a sofőr megsérült, illetve az épület kerítése is megrongálódott.

A baleset körülményeit vizsgálják.