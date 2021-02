Rendőrségi adatokkal összevetve derülhet ki, mennyire őszinték a lakók a szemétdíj-kiszámításnál

A rendőrségtől kikért hivatalos – lakosságszámot tartalmazó – adatokat is összevetik azokkal a nyilatkozatokkal, amelyeket a lakók nyújtanak be Marosvásárhelyen az éves köztisztasági díj kiszámítása érdekében – tudtuk meg a marosvásárhelyi városháza illetékesétől, aki azt is elmondta, hivatalosan március elsejéig várják a nyilatkozatokat. Eddig több mint 30 ezren tettek eleget ennek a kötelezettségnek.

Elsősorban az idősebbek nyújtják be személyesen a nyilatkozatokat • Fotó: Rab Zoltán

Marosvásárhelyen előző években a tömbházlakók a lakótárulásoknál, a magánházakban élők pedig a szemétszolgáltatónál törlesztették havonta a szemétdíjat. Idén azonban változott, így függetlenül attól, hogy ki hol lakik,

mindenkinek a városházán, a helyi adóval és illetékekkel együtt kell törlesztenie a szemétdíjat.

Az éves szemétdíj személyenként 142,50 lej. Mivel ezt a díjat személyenként kell fizetni, minden család köteles nyilatkozatot benyújtani arról, hogy lakásában hányan laknak. Ezeket az adatokat összevetik a rendőrségtől kapott adatokkal, és ellenőrzésekre is lehet számítani. Erre, a jelenlegi városvezetés szerint azért van szükség, mert

előző években a valós létszámnál jóval kevesebben fizették a köztisztasági díjat.

Sokan éltek a lehetőséggel

A marosvásárhelyi városháza adóügyi osztályán folyamatosan dolgozzák fel a hagyományos vagy elektronikus postán küldött, illetve személyesen bevitt nyilatkozatokat, és vezetik be a számítógépes nyilvántartásba. Mint az adóügyi osztály vezetőjétől, Szövérfi Lászlótól megtudtuk, eddig több mint 30 ezer nyilatkozatot kaptak. Sokan jönnek el személyesen leadni ezeket, hiszen egyúttal törlesztik a helyi adókat és illetékeket, hiszen ezekre március végéig tízszázalékos kedvezmény van.

HIRDETÉS

„Aki leadta a nyilatkozatot, kap egy iktatószámot, és azon feltüntetik, hogy hány személyről nyilatkozott. Ezzel el tud menni a pénztárhoz és helyben ki tudja fizetni kedvezményesen az adót és illetéket, illetve az éves szemétdíjat is annyi személyre, ahányat bevallott. Fontos tudnivaló, hogy

a köztisztasági illetékre nincs kedvezmény, de nem muszáj egyből kifizetni, négy részletben is lehet törleszteni.”

Március 31-ig fogadják a nyilatkozatokat

Szövérfi elmondása szerint azért határozták meg március 1-jéig az szemétdíj kiszámításához szükséges nyilatkozatok benyújtását, hogy ne maradjon az is március 31-ig, amikor lejár az adókedvezmény határideje, s mint köztudott, az utolsó napokban a megszokottnál többen fogak a pénztárnál tolongani. De a nyilatkozatokat március végéig be lehet nyújtani, és idénre az azokban bevallott személyszám érvényes. Mint megtudtuk,

a városháza kikérte a rendőrségtől azt, hogy melyik lakásban hány személy van nyilvántartva, és szúrópróbaszerűen összehasonlítják ezt a bevallott számokkal.

„Eddig elsősorban azok vallották be, hogy hányan laknak egy-egy háztartásban, ahol háromnál kevesebb személyről van szó, és érdekük volt, hogy pontos számot valljanak be és ne a számítógépes program által generált három személy után fizessék a szemétadót. Reméljük, hogy azok is eljönnek majd, akik háromnál több személlyel élnek egy háztartásban, hogy pontosan ki tudjuk számolni, melyik otthonra mennyi szemétdíjat kell kiróni. Ez azért is fontos, mert

március 31. után azon lakások esetében, amelyekre nem nyújtottak be nyilatkozatot, a rendőrségtől kapott nyilvántartást vesszük figyelembe.

Ez azt is jelenti, hogy ha valaki eladta a lakását, de nem cserélt személyigazolványt, így a régi lakcímére szól az irata, akkor lehetséges, hogy az épületben a régi és új lakó is nyilván van tartva, s így nem a valóságnak megfelelő személyszámra számítjuk ki a díjat. Arra kérünk mindenkit, hogy nyújtsa be a saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy pontosan tudjunk díjat számolni.”

Soknak tűnik az egyszerre bekért szemétdíj, tisztázni kellett a helyzetet Akkora hullámokat kavart a speciális szemétilleték és az ezzel kapcsolatos kérdések tömkelege Marosvásárhelyen, hogy a város polgármestere sajtótájékoztatón kívánta tisztázni a helyzetet. Akkora hullámokat kavart a speciális szemétilleték és az ezzel kapcsolatos kérdések tömkelege Marosvásárhelyen, hogy a város polgármestere sajtótájékoztatón kívánta tisztázni a helyzetet.

Szövérfitól tudjuk, hogy már voltak szúrópróbaszerű ellenőrzések, és ahol a rendőrségi és a bevallott nyilatkozat között nagy volt az eltérés, első körben telefonon érdeklődtek, hogy mi a valóság.

Hol lehet jelentkezni?

Keddtől hosszabbított program szerint fogadják az ügyfeleket a marosvásárhelyi városháza adóügyi osztályán, vagyis kedden 18.30-ig be lehet nyújtani a nyilatkozatokat a városházán. Szombaton is van ügyfélfogadás 8–12 óra között szintén a városháza irodáiban. A nyilatkozatokat be lehet nyújtani még a Bolyai utcában, illetve a Tudor lakótelepen lévő adóügyi irodában is, valamint el lehet küldeni online is. Minden ezzel kapcsolatos fontos adat megtalálható magyar nyelven is a marosvásárhelyi városháza honlapján.