Rendkívül nehéz a bentlakások működtetése a járványhelyzetben

Nem egyszerű a bentlakások működtetése a járványhelyzet korlátozásai közepette, főként az olyan intézmények esetében, ahol több iskola eltérő időbeosztásban tanuló diákjai laknak együtt. A működő kollégiumok a téli időszak újabb kihívásai miatt aggódnak, de olyan bentlakás is van, amely még meg sem nyitotta kapuit, és egyelőre azt sem tudni, mikor változhat ez.

Az idei rendhagyó tanévkezdés előtt az jelentette a legfőbb problémát a bentlakások számára, hogy a járványhelyzet miatt kevesebb diákot tudtak elszállásolni. A legtöbben azt a megoldást választották, hogy egyméteres távolságra helyezték el egymástól az ágyakat,

a távolságtartási szabályok tiszteletben tartására azonban nemcsak a szobákban kell figyelni, hanem a közösségi terekben is, ami az étkezés vagy a fürdőszoba-használat szempontjából is bonyodalmakat jelent.

Nehezített működés

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásában egyelőre nem voltak komolyabb gondok Laczkó György igazgató szerint, de kisebb nehézségek adódnak a járványügyi szabályozások miatt. A kollégiumban csak az iskola saját diákjai laknak, ami könnyebbséget jelent, de az étkezések így is kitolódnak, és szintén problémát jelent a személyzethiány.

Nehezebb jelen helyzetben működtetni a bentlakást, kevés a nevelő és nagyon leterhelt a takarítószemélyzet. A diákok egyelőre fegyelmezettek, igyekeznek tiszteletben tartani a járványügyi előírásokat.

Nincsenek viszont tanulótermek, közösségi terek, közös televíziózás, mindenki a szobában tölti a napját, amiből adódnak gondok. Esténként például van, aki már aludna, más viszont még tanulni szeretne. Az étkezésnél is külön meghatározott program van, és ugyanígy a fürdőhasználatnál, tehát a közösségi tevékenységek kivitelezése nehézkesebb” – sorolta az igazgató, aki zárásként arra is kitért, hogy az elmúlt időszakban tapasztalt magas esetszámok arról árulkodnak, hogy „a java csak most kezdődik”, így a közeljövőben még lehetnek gondok.