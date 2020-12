Rendhagyó városnapokra készül Gyergyószentmiklós

A Szent Miklós Napokat is meghatározza a világjárvány, Gyergyószentmiklós városünnepe ugyan nem marad el más hasonló rendezvényektől eltérően, de személyes találkozások nélkül zajlanak a programok.

Idén elmaradnak a nagyobb tömeget megmozgató rendezvények. Archív • Fotó: Fehér Csongor

A péntektől vasárnapig zajló eseménysorra úgy készültek, hogy a város vörös besorolásban volt járványügyi szempontból, az akkor hatályos korlátozásokkal számoltak. Azóta ez sárgára enyhült, azaz már kisebb létszámú kulturális rendezvények lehetnének, a színházterem férőhelyeinek 30 százalékát nézők foglalhatnák el, de úgy döntöttek a szervezők, maradnak az online- és a tévé közvetítések mellett. Így a háromnapos programot a szervező intézmények Facebook-oldalain lehet majd követni.

A Mikulás házhoz viszi az ajándékot

A városnapok egyik leginkább várt eseménye minden évben a Mikulás érkezése. A fehér szakállú öreg ezúttal nem egy helyen fogadja a gyerekeket, hanem most ő járja sorba az otthonaikat.

Minden óvodáshoz, vagy kisiskoláshoz elmegy, aki a tanintézmények nyilvántartásában szerepel.

Az ajándékot az ajtóban adja át az őt fogadó gyerekeknek, a lakásokba nem lép be. Mivel a Mikulásnak több mint 1300 gyerekhez kell elérnie, felkérik a szülőket és gyermekeket, hogy december 5-én 17 és 20 óra között lakásuk egyik jól látható ablakába (a tömbházaknál a lépcsőházak ajtajába is) helyezzenek el egy égő gyertyát, mécsest. Abban a helyiségben, ahová a gyertyát helyezik, kapcsolják le, oltsák el az egyéb fényforrásokat. Ha 20 óráig nem érkezett meg a Mikulás valakihez, azt jelezzék a 0787-755-294-es telefonszámon, hogy minden gyerek megkaphassa ajándékát.

Főzőfesztivál kis közösségeknek

Más években ezrek keresték fel a Kárpát-medencei disznótoros fesztivál helyszínét, ezúttal ez is az online térbe költözik. Kis csoportokat, családokat, baráti társaságokat kérnek arra, hogy szombaton 10 órától magánterületen, udvarban, szabad tűzön, vagy ahol ez nem lehetséges, akár a lakás konyhájában is főzzenek közösen, és az erre biztosított kommunikációs felületen kapcsolódjanak be a virtuális főzőfesztiválba.

A fő szabály nem változott, disznóvágások, disznótorok alkalmával szokásos hagyományos ételt kell készíteni.

A világ bármely tájáról lehet ebbe bekapcsolódni, vagy követni az online közvetítést.

Búcsús szentmise lesz, dísztanácsülés nem

Szent Miklós Napja búcsús ünnep Gyergyószentmiklóson, ez most sem maradhat el, és időpontja sem változtatható. Az egyház kérése, hogy mindenki tartsa be a szükséges előírásokat, és

fontos tudnivaló, hogy csak gyergyószentmiklósiak vehetnek részt a búcsús szentmisén és a körmeneten, azaz más helységek zarándokait, keresztaljákat nem fogadhatják most.

A szentmise ünnepi szónoka Sajgó Balázs a Gyulafehérvári Caritas lelki vezetője lesz. Nem szervezik meg a dísztanácsülést.