Rendezési terv készül Csíkszereda központi övezete számára

Csíkszereda számára igen fontos övezeti rendezési terv (PUZ) elkészítése van folyamatban, amelynek ismertetése érdekében szerdán lakossági fórumot is tartanak a Csíki Moziban. A számos műemlékvédelmet élvező épülettel rendelkező városközpont rendezéséről van szó, ennek hiánya az elmúlt időszakban beruházásokat is akadályozott.

Csíkszereda városközpontja, noha drasztikus rombolást szenvedett el nemcsak az 1916-os román betörés során, hanem a kommunizmus évtizedeinek vége felé is, még mindig rendelkezik olyan, műemléknek nyilvánított épületekkel, amelyek védelmet élveznek. A kiterjedt műemlékvédelmi övezetek ugyanakkor esetenként akadályozzák olyan beruházások kivitelezését, amelyekre szükség lenne. A városközponti övezet hiányzó rendezési terve (PUZ) csak még jobban nehezíti ezt a helyzetet.

A tervezett, de az említett okok miatt nagy nehézségekbe ütköző, vagy teljesen elmaradó beruházások egyike a Kossuth Lajos utca átalakítása, illetve teljes felújítása, amelyet a fenntartható mobilitási terv részeként szeretett volna kivitelezni a korábbi városvezetés. Mivel a központra vonatkozó PUZ hiányzott, az építési felügyelőség nem adta jóváhagyását az elképzeléshez, a beruházás elmaradt. A Jégpálya negyedi strand újjáépítésének terve többször elakadt, és módosításokra szorult amiatt, mert az a terület is része a műemlékvédelmi övezetnek, az illetékes bizottság pedig rendszeresen kifogásokat emelt, amíg sikerült egy nekik is tetsző változatot elfogadni. A Sapientia Egyetem melletti parkolóban szintén azért nem lehet parkolóházat, csak mélygarázst építeni, mert az is műemlékvédelmi övezet.

korábban írtuk Semmi sem használható a lepusztult IPIC strandból, mindent újra kell építeni A megvalósíthatósági tanulmányon túl vannak, az egykori IPIC strand újjáépítéséhez azonban még elő kell teremteni több mint negyven millió lejt. Legkevesebb másfél éves munkával lehet számolni.

Ezért is volt szükség a városközponti övezetet rendező terv elkészítésére, amelyet a városvezetés több más hasonló dokumentációval együtt kezdeményezett 2021-ben. A központi övezet esetében először nem volt jelentkező a PUZ elkészítésére kiírt liciten, később aztán sikerült szerződést kötni egy gyulafehérvári céggel a feladat elvégzésére, egy olyan vállalkozásról van szó, amellyel több hasonló projektben együttműködik a város.

Változásokra tett javaslatok

A rendezési terv most már eljutott abba a szakaszba, hogy június 12-én, szerdán 17 órától a Csíki Moziban lakossági fórumon ismertetik az érdeklődőkkel, addig még észrevételeket is lehet küldeni ezzel kapcsolatban az urban@szereda.ro elektronikus levélcímre. A városháza honlapján is megtalálható dokumentáció szerint