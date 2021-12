Regisztrációra és szavazásra buzdít Zsigmond Barna Pál miniszteri biztos

Zsigmond Barna Pál (balról) és Bíró Barna Botond. Egységes nemzetben gondolkodnak • Fotó: Erdély Bálint Előd

Világi és egyházi vezetőkkel találkozott és egyeztetett Székelyudvarhelyen Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, a Fidesz külhoni igazgatója – őt egyébként jól ismerhetik a székelyföldiek, hiszen éveken át vezette Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusát.

Történelmi visszatekintés

A két megbeszélés között tartott sajtótájékoztatón kifejtette: az esemény során felidézték 2004. december 5-ét, a „modernkori magyar történelem legsötétebb napját”, amikor magyart magyar ellen uszítottak az akkori anyaországi vezetők, súlyos lelki károkat okozva ezáltal. Emlékeztetett, a gyászos korszak 2010-ben ért véget, amikor a kormányra kerülő Fidesz-KDNP elkezdte Magyarország gazdasági helyzetének rendezését, valamint a nemzetépítést. Utóbbi érdekében törvényeket is megfogalmaztak, amelynek részeként kettős állampolgárságot kaphattak a külhoni magyarok.

HIRDETÉS

Ezen jogszabályokra építették rá a támogatáspolitikájukat, ami szintén a magyar egységet szolgálja.

Jövőre választások lesznek Magyarországon, és ha azt szeretnék a magyar állampolgársággal is rendelkező székelyföldiek, hogy tovább folytatódjon a közös, nemzeti irányú építkezés, akkor éljenek szavazati jogukkal. Voksoljanak a Fidesz-KDNP-re

– fogalmazott. A székelyföldi körúton lévő Zsigmond Barna Pál Székelyudvarhelyről Szentegyházára indult, majd Kovászna megyébe is ellátogat.

Előnyt jelent

Az elhangzottakat erősítette meg Bíró Barna Botond, az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöke is, ugyanakkor emlékeztetett, hogy az Eurotrans Alapítvánnyal közösen a térségben elindították a választói névjegyzékbe történő regisztrációs kampányukat. A cél az, hogy segítsék a térségben lévő 126 településen élőket, hogy élhessenek szavazati jogukkal.

Nekünk az az érdekünk, hogy egy nemzeti irányelvű kormánya legyen Magyarországnak, amely a határon túli magyarságra is odafigyel, tettekkel is gondunkat viseli. A külhoni magyarság politikai érdekérvényesítésében is segít az, ha erős, szuverén, gazdaságilag fejlett Magyarország támogat

Ez előnyt jelent számunkra a tárgyalóasztaloknál, és minden előnyt a közösségünk megmaradására, megerősödésére fordítunk” – szögezte le Bíró.