Regionális piacoké a jövő?

A Nemzetpolitikai Államtitkárság munkája mellett, a gazdaságfejlesztési programokat a magyar kormány a Külgazdasági és Külügyminisztériumon keresztül valósította meg, ott tízezresével tudtunk bevonni vállalkozókat. Ott nemcsak egyszeri támogatás adtunk a vállalkozásoknak, hanem továbbra is követjük, hogyan fejlődnek. Közösségbe szervezzük őket, hálózatokat építünk, amiket összefűzünk régiószinten, és majd ezeket a régiókat is összekapcsoljuk” – hangsúlyozta Potápi Árpád János.

„A kormányzat feladata, hogy a gazdasági szereplőket valamilyen módon segítse, plusz forrásokkal. Ebben a tekintetben mi azt gondoljuk, hogy a közberuházásokat kell fenntartani, mert láncszerűen több vállalkozást lehet ezzel segíteni, ezért a közberuházásokra próbálja a kormány a következő költségvetési évben is biztosítani a forrásokat. De az uniós forrásokra is fokozottan odafigyelünk, mert ezeket a forrásokat is felhasználva valamilyen mértékben tudjuk a gazdasági szereplőket segíteni. Azt is látjuk, és őszintének kell lennünk, hogy