Régi méhészeti eszközök felajánlását várják

Ne engedjük elveszni, elkallódni az értékeket! – olvasható a gyergyószentmiklósi Mezei Attila méhész felhívásában, aki a Szárhegyen létrehozott Méhészeti Múzeum részére várja a felajánlásokat. Az 1900-as évektől kezdődően már nyomon követhető a gyergyói méhészkedés, a múzeumban nemcsak a méhészeti eszközök gyűlnek, hanem olvasnivaló is van.

Bőven van már van látnivaló a Méhészeti Múzeumban • Fotó: Mezei Attila / Facebook

Laczkó Sándor nemrég ajándékozott régi méhészeti eszközöket. Ő Gyergyóremetén született, de jelenleg Magyarországon él és méhészkedik, innen küldte el a múzeum számára szánt tárgyakat. Továbbá adományozott még Bartis László, Márton Tihamér, Benedek Mihály és Gáspár Tivadar. Bővült az olvasnivalónk és ismeretünk is Czirják Pongrác jóvoltából, az 1944-ben kiadott Méhészeti Közlönyből többet is megtudhatunk a Gyergyói Méhész Egyesület múltjáról

és több egyesületi tag is fontosnak tartja, hogy közszemlére tegyék az egykor használt tárgyakat.

A Gyergyói Méhész Egyesület is felkarolta az ötletet,

Mezei Attila máris több felajánlásról számolt be, ugyanis bővült a méhészeti eszközök sora.

Hozzátette: „Szeretnénk, ha a mára már régiségnek számító méhészeti eszközök, szerszámok nem kerülnének az enyészet markai közé. Ezért is hoztuk létre a Méhészeti Múzeumot, amely a Gyergyói-medencében ez idáig egyedüli. Ehhez kérnénk a segítséget a lakóktól, hogy akinek vannak régi méhészeti eszközei, jegyzetei, esetleg régi kaptárai, vagy akár kasok, bödönök, mézes üvegek, pergetők, ne engedjék hogy az enyészeté legyenek.”

„2017 nyarán hoztuk létre a családi múzeumot Szárhegyen, a szülői háznál, ahol a méhészkedünk. Mivel többgenerációs méhészetünk van, így nagyon sok régi eszköz maradt az elődöktől, akik már az 1900-as évektől kezdve méhészettel foglalkoztak. Írásos feljegyzések bizonyítják, hogy a Gyergyói-medence falvaiban, többek között Gyergyószentmiklóson is már az 1900-as években több család foglalkozott méhészkedéssel. Létezett már Méhész Egyesület a 1940-es években, amelynek tagjai voltak a környék falvainak méhészei is. Meggyőződésünk, hogy a vidékünkön méhészkedők eszközei, szerszámai, jegyzetei még mindig itt-ott fellelhetők. A méhészeti múzeum létrehozásakor arra gondoltunk, hogy nem kellene elkallódjanak, elvesszenek ezek az értékek” – mondta a méhész.

Amint megtudtuk, a szárhegyi Méhész Múzeumban jelenleg annyi régi eszköz van, hogy már be tudják mutatni a gyergyóvidéki méhészkedést az 1900-as évektől kezdődően. A múzeumot előzetes egyeztetéssel lehet látogatni, az érdeklődőket, akár a felajánlásokat a 0741–534.995-ös telefonszámon várják. Az méhészeti eszközök szállításában besegítenek a egyesületi tagok is, tárgyak megtisztítását, rendbetételét is elvégzik, és minden egyes tárgyon feltüntetik a tulajdonosa nevét és a helységet, ahonnan származik.

A Gyergyói Méhész Egyesület február elején tartja a Gyergyószéki Mézlovagrend alapítóülését Balla Nóra magyarországi Mézkirálynő és Bross Péter Országos Méhész Egyesületi elnök védnökségével, ahol mézlovagok avatására is sor kerül, neves méhészek, mézlovagrendek jelenlétében.