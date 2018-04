Reformátusok különleges ünnepe Gyergyóban

Történelminek mondható eseménynek adott alkalmat a vasárnapi istentisztelet a gyergyószentmiklósi református templomban. A helyi közösség huszonkilenc év óta először iktathatott be új lelkipásztort, és most először történik meg a gyülekezet életében, hogy két pap is szolgál itt. Mátyás István ugyanis nem Bíró Sándor helyére érkezett, hanem ezután ketten fogják végezni a lelkészi feladatokat.