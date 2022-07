Református elemi iskola épül, letették az alapkövet

Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak – többek között a 127. zsoltár ezen része kapott helyett abban az időkapszulában, amelyet a marosvásárhelyi református elemi iskola alapkövébe helyeztek el pénteken kora délután. Az Erdélyi Református Egyházkerület közgyűlésének tagjai is részt vettek az ünnepélyen, amelyen elhangzott, azt szeretnék, ha jövő ősszel már itt kezdenék az iskolát a legkisebbek.

Az alapkőletételen részt vettek helyi és megyei politikusok, iskolaigazgatók, de az egyházkerület vezetői is. A résztvevőket a Marosi Református Egyházmegye esperese, Czirmay Csaba Levente köszöntötte.

Kató Béla püspök köszöntő beszédében arról beszélt, hogy a református egyház már a kezdetekkor felismerte, nagyon fontos a gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozni, őket nevelni, és éppen ezért iskolákat épített és tartott fenn. 1908-ban is Marosvásárhelyen tartották az egyházkerületi közgyűlést, akkor tették le a református kollégium új szárnyának alapkövét. Most újra, a közgyűlési tagok is részt vehettek a református elemi iskola alapkövének letételén.