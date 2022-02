Reakciók Hantz Péter biofizikus A Gyilkostó gyilkosai című cikkére

A Gyilkos-tó télen. A turisztikai látványosságnál csend van • Fotó: Beliczay László

Az egyik érintett intézmény a Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park. Ennek vezetője, Hegyi Barna leszögezte, hall ugyan sok mindent a tó körül zajló történésekről, de csak arra kíván reagálni, ami a park tevékenységét érinti. „A víztükör a Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park kezelésében van, amely a profit kivitele és a fizetési kötelezettségek elmulasztása miatt megtiltotta a Viridis Kft.-nek, hogy jelen feltételek mellett a stéget használja és csónakokat üzemeltessen a tavon” – írta a nyílt levélben Hantz Péter.

A Gyilkos-tó és Gyilkostó üdülőtelep elhanyagolt állapota, az ezekkel kapcsolatos nemtörődömség, a koncepció teljes hiánya, mi több, a feltételezett visszaélések miatt nyílt levelet fogalmazott meg Hantz Péter kutató, biofizikus.

Hegyi Barna ezzel kapcsolatosan kifejtette, „az országban a nemzeti parkok 99 százaléka az állami erdészet, a Romsilva gondozásában van, és ha ez nem is tetszik mindenkinek, az erdészet az, amely az állami erdők kezeléséből származó jövedelemből természetvédelmet biztosít. Sokkal rosszabb lenne a helyzet az országban ilyen szempontból, ha ez nem így lenne. A nemzeti parkok költségvetésének jelentős részét a Romsilva adja, de (ahogy a világon mindenhol) elvárás a parkoktól, hogy saját jövedelmet termelve hozzátegyék a maguk részét.

A Vaskapunál például hajóik vannak, azzal szállítanak turistákat, az Erdélyi-érchegységben a Medvék-barlangja hozza a pénzt. Itt a Gyilkos-tó víztükre hozhatna jövedelmet a csónakázásból.

Mint mondta, „amikor a Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park 2004-ben megalakult, az akkori vezetés úgy döntött, hogy a csónakáztatást nem veszi saját kézbe, hanem a Viridisre bízza, amely azelőtt is végezte ezt a tevékenységet. Ezért a Viridis egy bizonyos összegű évi hozzájárulással támogatta a parkot. Volt, amikor ez szponzorációt jelentett, más esetben felszerelést, fényképezőgépet vásároltak a parknak, majd pedig egy olyan szerződés volt érvényben, hogy a nemzeti park környezetvédelmi szakfelügyeletet biztosított a csónakok által használt vízfelületre, és ezt a szolgáltatást fizette ki a Viridis. Az utolsó két évben, amikor még fizetett a Viridis, az évi 50 ezer lejt jelentett”.

Hegyi Barna felidézte: 2020-ban a cég azt jelezte a nemzeti parknak, hogy nagy befektetéseket tervez, ezért csak a megegyezett összeg felét fizeti abban az évben, a különbözetet majd egy év múlva törleszti. Csakhogy ez az 50 ezer lej szerepelt a nemzeti park tervezett éves költségvetésében, az év végi mérlegkészítésnél pedig kitűnt ez a hiány. „A Romsilva pedig éppen akkor döntött úgy, hogy a nemzeti parktól nagyobb hozzájárulást vár el a saját fenntartásához. Úgy határoztak, hogy mivel a Viridis nem tartotta be a szerződésben foglalt kötelezettségét, megvonják tőle a vízfelület használatára vonatkozó engedélyt, és másképp hasznosítsák ezt a bevételi forrást” –magyarázta a nemzeti park vezetője.

A tevékenységre licitet írtak ki, és – amint Hegyi Barna mesélte – a békesség kedvéért felkérték a Viridist is, hogy vegyen részt ezen a közbeszerzésen. A cég azonban megtámadta a közbeszerzést, aminek az eredményeként az illetékes hatóság kimondta, nincs is szükség közbeszerzésre, hanem egy egyszerű együttműködési megállapodás alapján bárkinek kiadható ez a tevékenység. Erre azonban eddig senki nem jelentkezett. A Viridis – immár a park engedélye nélkül – 2021-ben is folytatta a csónakok bérbe adását. Emiatt bírósági ügy van folyamatban.

A park vezetője idén sem számít változásra

„Most 2022 elején vagyunk, egyelőre nem tudom mi lesz a nyáron.

Állami intézményként én nem folytathatok gerillaakciókat. Amíg a bírósági ügy le nem zárul nincs, amit lépjek ez ügyben.

A weboldalunkon most is megtalálható a felhívás, várjuk a jelentkezőket, akiket érdekelne a csónakáztatási tevékenység folytatása. A probléma az, hogy a Viridis a tó közelében a legtöbb területet kibérelte, ha nem is használja, de más se kapjon lehetőséget a víztükör közelében ilyen vagy hasonló tevékenységet végezni” – fogalmazott Hegyi Barna. A Gyilkos-tó körüli általános helyzetre vonatkozóan még számos problémát említett: a használható tér kicsi, itt már mennyiségileg növelni nem nagyon lehet a turisztikai kínálatot, inkább a minőségen kellene emelni.

Létezik egy rendezési terv, amelyet be kellene tartani, megőrizve a táj képét és nem építeni újabb épületeket. Építeni pedig többen akarnának.

A parkolás hatalmas probléma, nyáron csúcsidőben hosszú kilométereken át állnak az autók az országút két oldalán, órákba telhet, míg valaki bejut a városba.

Rengeteg szemét marad a turisták után, és szinte elvárás az illetékesek részéről, hogy azt a park emberei önkéntesekkel, gyerekekkel gyűjtessék össze. Pozitív viszont, hogy a környezetvédelmi minisztérium elkezdte az üledékfogó gátak mögötti feltelt patakmedrek kitakarítását és ez folytatódni fog. Ez több évtizedre megállítja a tó további feltöltődését.

Bajkó lászló: a Monturist működtetése csak a polgármesternek jó

Hantz Péter levelében emlékeztetett, hogy „A Gyilkos-tó körüli gazdasági visszaélések Gyergyószentmiklós Helyi Tanácsának napirendjén is szerepeltek. A visszaéléseket és tarthatatlan állapotokat leleplező városi tanácsosok (Antal Szabolcs, Bajkó László, Elekes István és Keresztes Zsombor) 2020 februárjában készítettek egy jelentést, amelyben kimerítő részletességgel tárták föl a gátlástalan lopást és a felelőtlen gyakorlatot.” A tónál folyó visszásságokról az évek alatt sokszor szót emelő Bajkó Lászlót kértük, hogy mutassa be, miket is állapítottak meg és milyen javaslatokat fogalmaztak meg ez alapján az önkormányzat felé, és hogy ezek után milyen lépések történtek.

„Dióhéjban összefoglalva: a Hantz Péter által említett bizottság nem csak a Monturist cég tevékenységét vizsgálta (amelynek 49 százalékos tulajdonosa Gyergyószentmiklós önkormányzata, és amely a város tóparti területeit adminisztrálja), hanem összességében az egész Gyilkostót.

A megállapítás lényege az volt, hogy az 1996-tól működő Monturist Kft. (amelyet Budapest V. kerülete és Gyergyószentmiklós önkormányzatai annak érdekében hoztak létre, hogy a gazdasági társulás a Gyilkos-tó környezetében fejlesztéseket valósítson meg) nemcsak a célját nem érte el, hanem inkább kárt okozott a településnek és a gyergyószentmiklósi közösségnek.

A behozott pénzből nem lett haszna egyik önkormányzatnak sem. A gyergyói közvagyonból, a valamikori négy hektár hasznosításából származott jövedelem a kiskirályok, alkalmazottak és mások zsebébe vándorolt, és a tevékenységnél rengeteg törvénytelenséget találtunk, bizonyítékokat fűztünk ehhez. Rengeteg a hiányosság, a város mindenkori hozzáállása rossz és gyenge volt. Nemcsak a nagyobb befektetéseket igénylő problémákat nem tudták megoldani, mint például a víz, a csatornázás vagy a parkolás kérdése, de a takarítást sem.”

Bajkó László elmondta, a bizottság megállapította azt is, hogy a Monturist adminisztrátorai figyelmen kívül hagyták a tulajdonosok által számukra előírt szabályzatot, ezt úgy kezelték, mintha nem is lett volna a feladatuk rögzítve. Például saját döntés szerint, szabálytalan módon adtak bérbe területeket, meghirdetés, licit nélkül, ezek közül több huszonévekre szól.

Nevetséges összegeket fizetnek egyes bérlők, ahhoz képest, hogy milyen gazdasági potenciál van az általuk használt felületekben.

Jogi lépéseket kellett volna tennie a városvezetésnek, de nem történt semmi.

Felszámolták volna, de ugyanúgy működik

A bizottság 2020 év eleji jelentése után Bajkó László kezdeményezte, hogy a céget számolják fel, és ezzel az akkori városvezetés is egyetértett. A többségi tulajdonos (a cég 51 százalékát birtokló) V. kerület illetékeseivel közös közgyűlést a járványhelyzet miatt fél évvel később tudták megtartani. A 2020 nyarán történt közgyűlésen a felek közösen megállapodtak a cég felszámolásáról. „Ez azt hozta volna, hogy a céget bezárjuk, a területek visszakerülnek Gyergyószentmiklós város kezelésébe és tiszta lappal indulva lehetett valami újat elindítani. Ez lett volna a jó megoldás” – hangsúlyozta Bajkó László. A helyi önkormányzati képviselő szerint,

a cég a 26 éves működése alatt szinte mindig felélte a teljes bevételét, és volt, amikor veszteségesen zárta az évet.

Bajkó László egyetért Hantz Péter megállapításával, miszerint a tevékenységet az önkormányzat saját hatáskörben kellene folytassa. Úgy látja, egy embert

elég lenne felvenni, aki kaszál, takarít, és ez bőven beleférne a cég a 270-300 ezer lejes bevételébe, amelynek a többségét jelenleg a cégvezető és az adminisztratív személyzet fizetése emészti fel (volt eset, hogy óriási kiszállási díjak és hasonlók felszámolásával).

A városháza munkatársai pedig meg tudnák írni a havi 25-30 számlát a bérlőknek. Az így megmaradó, a jelenleginek tízszeresét jelentő bevételt pedig vissza lehetne forgatni Gyilkostó fejlesztésére.

A választások után azonban változott a helyzet. Amint elmondta, egy héttel miután a jelenlegi polgármestert megválasztották, ő

személyesen kereste fel Csergő Tibort és mondta el neki részletesen a Monturisttal kapcsolatos dolgokat. Akkor egy helyszíni megbeszélésről is megállapodtak, de ez a találkozó azóta sem történt meg. A polgármester felülbírálva a korábbi testület döntését, a többségi RMDSZ-frakció támogatásával úgy döntött, hogy továbbra is működtetni fogják a Monturistot.

Erre a budapesti féltől is jóváhagyást kapott. „Az én 12 éves képviselőségem alatt az V. kerület sosem ellenzett semmit, amit mi gyergyószentmiklósiak javasoltunk. Teljesen Gyergyószentmiklósra bízták a döntéseket. Most is így volt. Ugyan övék a többségi tulajdon, de a cégvezetésben sosem nyilvánult meg. Éppen ezért, ami a Gyilkos-tónál történt az évek alatt és ami most is zajlik, az nem az ő hibájuk, hanem a mindenkori gyergyószentmiklósi vezetés sara” – szögezte le Bajkó László.

Ma is a Monturist a gazda a Gyilkos-tónál

„Azt az embert, aki a teljes testület konszenzusával elfogadott és három párt képviselőinek teljes egyetértésében kidolgozott jelentését »politikailag motivált cirkusznak« nevezi, azt nem lehet komolyan venni. Illetve igenis komoly a döntése, de más szempontból:

a semmiféle szakirányú képesítéssel nem rendelkező komáját a cég vezetőjévé kinevezni, minden érvet figyelmen kívül hagyni, azt jelenti, hogy a saját céljainak megfelelő döntést hozott

– jelentette ki Bajkó László. Hozzátette viszont, hogy a múlt évben egy minimális profitot termelt a cég, de szerinte az is mélyen elmarad attól, amit el lehetne érni, ha önkormányzati hatáskörbe kerülne a tevékenység. Ezért továbbra is úgy gondolja, a cég szerkezete, vezetési módja nem változott, a szabályzata nincs betartva, történtek újabb terület-bérbeadások nyilvános licit nélkül, építkezések zajlanak, és újabbakat terveznek az általános rendezési terv betartása nélkül.

A polgármester álláspontja



A Gyilkostó gyilkosai címmel megjelentetett nyílt levéllel kapcsolatban szerettük volna megtudni Csergő Tibor gyergyószentmiklósi polgármester álláspontját, valamint szerettük volna, ha az írásban szintén említett Nagy Attila, a Viridis menedzsere is kifejti meglátásait. A polgármester megkeresésünkre elmondta, olvasta az írást, de úgy látja, egyelőre nincs mit reagálnia rá, mert ez egy tendenciózus cikk. „Olyan problémákat írnak rólam, hogy úgy érzem, összekevertek Nagy Zoltánnal, a korábbi polgármesterrel” – mondta. Hozzátette, egyelőre gondolkodik rajta, hogy reagáljon, vagy ne reagáljon az írással kapcsolatban. Nagy Attila megkeresésünkre először azt válaszolta, hogy közleményben fogják majd ismertetni az álláspontjukat. Később azonban azt közölte, hogy semmilyen nyilatkozatot nem adnak a nyílt levél tartalmával kapcsolatosan, ellenben jogi eljárást fognak kezdeményezni az ügyben.