Rangos közgazdász vetélkedőn értek el dobogós helyezéseket a refisek

Két közgazdászversenyről is dobogós hellyel tértek haza a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kiss Gergely Református kollégium középiskolás diákjai.

A megmérettetésre összesen 160 csapat jelentkezett be, 107 iskolából.

Mint Lőrincz Edittől, a diákokat felkészítő közgazdaságtan-tanárnőtől megtudtuk, a református kollégiumból három csapatnak is sikerült bejutnia a legjobb 13 közé, vagyis a döntőbe.

Alig ért véget a budapesti verseny döntője, március 16-án már egy újabb megmérettetés várt a diákokra: a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT), Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közreműködése révén meghirdetett regionális döntőn kellett bizonyítaniuk. A 70 bejelentkező csapatból a döntőn a 12 legjobb csapat mérhette össze tudását. A refiből ez esetben is két csapat menetelt a döntőig, közülük az egyik első helyezést ért el.

– fogalmazott a tanárnő, hozzátéve, hogy a másik két csapat munkája is dicséretet érdemel, hiszen kemény, kitartó munka eredménye, hogy eljuthattak a rangos nemzetközi döntőre.

Lőrincz Edit tanárnő kiemelte, a gyerekeknek egy ilyen megmérettetésről kapott oklevél a későbbiekben is nagyon sokat fog jelenteni, hiszen ha gazdasági szférában szeretnének a későbbiekben elhelyezkedni, ez is egy plusz pont lesz számukra. A felkészítő munkáról nyilatkozva is diákjait méltatta, akikre elmondása szerint nagyon büszke, hiszen hatalmas önfegyelem, kitartás és sok munka áll az eredményeik mögött.