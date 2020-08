Rákóczi emlékkiállítással törte meg a csendet a székelyudvarhelyi múzeum

A magyar Országgyűlés a 2019-es esztendőt II. Rákóczi Ferenc emlékévének nyilvánította. ennek apropóján állította össze a Hadtörténeti Intézet és Múzeum azt a tárlatot, amelyet Budapesten, majd Kassán mutattak be. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa irányításával ez a tárlat elérkezett Székelyföldre is: Marosvásárhely, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy után most a székelyudvarhelyi közönség számára is elérhető.

Egy olyan kamara-kiállítás ez, amely nemcsak a történelem iránt érdeklődők, hanem a diákok számára is közelebb hozza azt a korszakot, amelyet népdalainkból, történelemkönyveinkből ismerünk

– magyarázta a megnyitón Miklós Zoltán múzeumigazgató.