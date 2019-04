Rajtol a Szent György Napok: 12 nap alatt 239 program

• Fotó: Szent György Napok/Facebook

A nyitó- és a zárókoncert között kulturális kínálattal, majd a vásári hétvégén szabadtéri koncertekkel várják az érdeklődőket. Összesen 239 programpont közül lehet válogatni, ezek megtekinthetők a szentgyorgynapok.ro oldalon – számolt be Erdély András a rendezvény sajtószóvivője.

A szabadtéri programok is rendhagyó módon már csütörtök este megkezdődnek, amikor a rétyi Kováts András Fúvószenekar filmzenékből és slágerekből összeállított repertoárral mutatkozik be a főszínpadon. A főtéri nagyszínpadra egyébként 13 koncertet ütemeztek be.

Pénteken a sepsiszentgyörgyi eklektikus pop-rockot játszó Térerő együttes nyitja a fellépők sorát. A folytatásban premierként tartják meg a Bagossy Brothers Company és a Heureka Pop Orchestra közös szimfonikus koncertjét. Laurențiu Mocanu alias Guess Who bukaresti rapper szintén pénteken lép fel. A pénteki utolsó fellépő az alternatív rockot játszó pécsi együttes, a 30Y.

Szombaton folytatódik az alternatív rock irány, a gyergyószentmiklósi alakulású Teddy Queen fellépésével, majd a Dal 2016 győztese Freddie koncertezik. A Ricchi e Poveri páros lép a főszínpadra, élő zenekari kísérettel szólaltatva meg a Che sarà, a Voulez vous danser, vagy a Sarà perchè ti amo című dalait. A szombat estét egy másik klasszikusnak számító csapat, a Holograf zárja.

Vasárnap a kortárs dzsessz egyik hazai vezéralakja, Luiza Zan, majd az ex-Nightwish énekesnő, Tarja Turunen lépnek fel. Ezenkívül rengeteg fellépő és állandó program lesz a múzeumkerti kultúrkertben, a közösségi színpadon, a SzimPlatz színpadán, és a romudvarban felállított Ifjúsági színpadon is.