Ráduly Róbert átadja a stafétát, a két lehetséges alpolgármester nevét is elárulta

Három mandátumot követően adja át Ráduly a csíkszeredai polgármesteri tisztséget. Archív • Fotó: Veres Nándor

Hétfői sajtótájékoztatóján Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda leköszönő polgármestere elmondta: fegyelmezett szavazás zajlott a megyeszékhelyen, hosszú várakozás egyik szavazókörzetben sem alakult ki.

Gratulálni szeretnék Korodi Attilának és a városi tanácsban mandátumot szerzett tizenkilenc képviselőnek

– mondta.

HIRDETÉS

72,66 százalékkal nyerte a választást Korodi, körvonalazódik az RMDSZ-es többség a csíkszeredai önkormányzatban A szavazatok nagy többségét megszerezve nyerte el Csíkszereda polgármesteri székét az RMDSZ jelöltje, Korodi Attila Csíkszeredában. A városi tanács testületében a választási eredmények véglegesítése előtt ugyancsak nagyarányú RMDSZ-többség körvonalazódik. A szavazatok nagy többségét megszerezve nyerte el Csíkszereda polgármesteri székét az RMDSZ jelöltje, Korodi Attila Csíkszeredában. A városi tanács testületében a választási eredmények véglegesítése előtt ugyancsak nagyarányú RMDSZ-többség körvonalazódik.

Mint kifejtette: az elmúlt négy évhez képest az önkormányzati testület némiképp átalakul, hiszen

az RMDSZ-frakció két fővel gyarapodik, mindez a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kárára, ők ugyanis a korábbi három helyett csupán egy képviselőt küldhetnek a városi testületbe.

Az Erdélyi Magyar Szövetség megtartotta a három helyét (igaz, négy éve az Erdélyi Magyar Néppárt szerzett mandátumokat, a Magyar Polgári Párt viszont nem), így 15–3–1 elosztásban fog működni az önkormányzat összetétele a következő négy évben. Ennek értelmében a korábbi képviselők közül tizenegyen továbbra is megtartják tisztségüket, a nyolc új képviselő közül pedig heten az RMDSZ listájáról, egy pedig az EMSZ-től fog csatlakozni.

Nagy valószínűséggel Sógor Enikő és Bors Béla lesznek Csíkszereda új alpolgármesterei

– árulta el Ráduly.

Ehhez annyit fűzött hozzá, végre összejött a térségi nagyobb települések polgármestereinek megfelelő számú támogatottsága. „Tudtommal Székelyudvarhelyen is összejött a kényelmes, tizenkét fős többség (ott Gálfi Árpád POL-színekben győzött), csakúgy, mint Gyergyószentmiklóson (Csergő Tibor András RMDSZ-színekben nyert)” – fogalmazott, kiemelve a marosvásárhelyi győzelmet Soós Zoltán személyében, amely szerinte jelentős fordulópont.

Megköszönte ugyanakkor Albert Tibor (Tusnádfürdő) és Nagy Zoltán (Gyergyószentmiklós) leköszönő polgármesterek munkáját, akik az elmúlt években kitűnő partnereknek bizonyultak számára.

Hogyan tovább?

Rákérdeztünk a leköszönő Ráduly további terveire is. „Sokkal jobb érzésekkel állok fel a tisztségből, mint amikor félreálltam öt évvel ezelőtt. Akkor a magánszférából tértem vissza, most is oda szeretnék visszatérni.

Egy biztos: sem közszerepet, sem köztisztviselői szerepet nem vállalok egy ideig

– válaszolta.

Ráduly, mint ismert, 2015-ben a korrupciógyanús ügye vádemelésekor lemondott tisztségéről, és hónapokon át az FK Csíkszereda új lelátójának, illetve a Márton Áron Tehetséggondozó Központnak is helyet adó létesítmény építésénél dolgozott projektvezetőként.