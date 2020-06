Ráduly: nem kizárt, hogy ismét komolyabban beindul a járvány

Újraindul a kulturális- és a sportélet Csíkszeredában – jelentette be Ráduly Róbert Kálmán polgármester. Először az Ezer Székely Leány Napját szervezik meg. A városvezető hétfői sajtótájékoztatóján szót ejtett a csíkszeredai közlekedés átszervezéséről, illetve a járványhelyzet további alakulásáról is.

• Fotó: Farkas Tamás

A másik projekt a teljes Brassói út forgalmát érinti:

három körforgalom kiépítését tervezik a Zöld Péter, a Hóvirág és a Jégpálya utcák kereszteződéseinél.

„Az említett szakaszon a folyamatos jobbra-balra kanyarodást szeretnénk megszüntetni annak érdekében, hogy az áthaladó forgalom gyorsabbá váljon” – szögezte le a városvezető. A projektek a tervezési fázisban vannak.

Kérdésünkre, miszerint a járvány második hulláma mennyiben érintheti a megyeszékhelyt, Ráduly úgy reagált,

nem kizárt, hogy ismét komolyabban beindulhat a járvány.

„Azt a luxust, amiben ma élünk, hogy a tünetmenteseket kórházban tartsuk, el kell felejteni. A megyei egészségügyi rendszer is az aktív esetek számának növekedésére számít, hiszen most már a gyergyószentmiklósi és maroshévízi kórházakban is engedélyezték a koronavírusos páciensek elhelyezését” – számolt be. Hozzátette, a mi esetünkben sokáig a semmi ellen védekeztünk, amelyet értelemszerűen meguntak az emberek és könnyelműbbek lettek. „Lehet, hogy amire megérkeznek az általunk vásárolt lélegeztetőgépek július közepén, pont akkor lesz nagy szükség rájuk a megyei kórházban” – hívta fel a figyelmet Ráduly.