Radikálisan lépne a fiatalok drogfogyasztása ellen Sepsiszentgyörgy polgármestere

Nagy drogfogás helyszíne volt Sepsikőröspatak a hétvégén: 23 tő, egyenként 2-3 méteres vadkendert foglalt le, és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT), az ügyben pedig öt személyt állítottak elő a hétvégén. A létező drogproblémák kapcsán Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is állást foglalt.

Sokkolták a történtek, amit az is tetőzött, hogy az elmúlt két hónapban a belügy- és az igazságügy-miniszter egyaránt úgy nyilatkozott, a drogprobléma kicsúszott a kormány kezéből – mondta el hétfőn Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a hétvégi drogfogásra reagálva.

először Cătălin Predoiu ismerte be, hogy „a felnőttek drogfogyasztását illetően elveszítettük a csatát, a fiatalok megvédésére kell koncentrálnunk”, míg Alina Gorghiu szeptemberi nyilatkozata szerint „több millió drogfogyasztó van az országban, de mindenkit nem zárhatunk börtönbe”.

Az emberhalált okozó kutyatámadások esetét, illetve az azt követő törvényszigorítást hozta fel példának, valamint a szociális otthonok kampányszerű ellenőrzését, többnek a bezárását a Voluntari-ban és Marosbárdoson feltárt visszaélések után. A Colectiv-tűzvész is ebbe a sorba illeszkedik, hiszen utána a katasztrófavédelem annyira megszigorította a tűzvédelmi intézkedések számonkérését, hogy „azóta sem működik rendesen az ország”, sok beruházás kivitelezését hátráltatják.

A megoldásoknak is folyamatokról kellene szólaniuk, nem hirtelen intézkedésekről”

– vélekedett az elöljáró.

Antal Árpád még a sepsikőröspataki vadkender-ültetvény nyilvánosságra kerülése előtt találkozott a tanügyi intézmények vezetőivel, az összejövetelre pedig meghívta a DIICOT megyei irodájának főügyészét is. Mint fogalmazott: „nagyon konstruktív beszélgetést” folytattak arról, hogy miként van jelen (ha jelen van egyáltalán) a drog az iskolákban, mit lehet tenni a fiatalság védelme érdekében.

Azonban a polgármester ennél radikálisabb lépések megtételét is elengedhetetlennek tartja. Azt fontolgatja, hogy egy közvitát indít el ez ügyben, bevonva mindazokat a szereplőket, akik érintettek lehetnek a drogok forgalmazása, fogyasztása kapcsán, ezúttal ideértve az alkoholt és a cigarettát is, tehát nemcsak a szülőket, hanem kereskedőket, vendéglátóegységek tulajdonosait is.

Tartsuk be a törvényeket!

Amennyiben a vonatkozó (kétértelmű) jogszabály lehetővé teszi, Antal Árpád azt szeretné, hogy