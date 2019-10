Pusztítás után gyógyítás: sikerül-e helyreállítani az okozott károkat?

Hallépcsőket építtet a Román Vízügyi Igazgatóság a Nyárád és Kis-Küküllő folyókon, a biodiverzitás megőrzése érdekében. A befektetéshez civil szervezetek segítségére is szükség lesz, hiszen nekik kellene visszatelepíteniük az őshonos halfajtákat és a folyóparti növényzetet.

Beton a folyómedernél. Megpróbálják kijavítani • Fotó: Haáz Vince

A Maros megyei vízügyi igazgatóság uniós pályázaton nyert pénzből készíttette el a hallépcsőkre vonatkozó tanulmányt, és hamarosan az építésnek is nekifognak. Mint a Székelyhonnak Cristian Bratanovici igazgató elmondta, európai uniós követelmény, hogy a lebetonozott folyómedrek helyett próbálják visszaállítani az eredeti folyómedreket, odafigyelve a halállományra és a partok mentén lévő növényzetre, élővilágra is.

Bratanovici szerint már elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, és megvan a pénz a kivitelezésre is, ehhez is hamarosan nekifognak. Ugyanakkor a civil szervezetek segítségét is kérik, hiszen a vízügy megépíti a hallépcsőt, de a halállomány és a patakmedrek növényzetének visszatelepítéséhez, illetve felügyeletéhez szükségük van rájuk. Az igazgató azt mondta, hogy a Fókusz Öko Központ és a Milvus Csoport segítségére számít a biodiverzitás megőrzése érdekében.

Pálya szélén a civilek

Megkérdeztük a Milvus Csoportot, hogy mit szólnak a hallépcső építéséhez, illetve tudnak-e segíteni a halpopuláció visszatelepítésében. Vizi Júlia sajtószóvivő lapunknak elmondta, csodálkozik, hogy a Milvus segítségére számít a vízügyi igazgatóság, hiszen a Milvustól és a többi nemkormányzati szervezettől is kormányhatározattal vették el a Natura 2000-es természetvédelmi területek felügyeletét. „Jelenleg csak a pálya széléről tudjuk elmondani véleményünket, semmi beleszólásunk nincs a folyamatokba.”

HIRDETÉS

A Fókusz Öko Központ vezetője, Hajdú Zoltán is csodálkozik az igazgató bejelentésén, hiszen őket még senki nem kereste meg ezzel kapcsolatban. Hajdú Zoltán elmondta, a legutóbbi vízügyi bizottsági ülésen ő szóvá tette, hogy szükség lenne felmérni, mi minden történt a Nyárád medrének lebetonozása miatt, mekkora pusztítást okozott ez a folyó és a part élővilágában. Arról nem beszélve, hogy nagyon sok kút elapadt amiatt, hogy teljesen lebetonozták a folyómedret. „Mi

jól tudjuk, hogy mekkora pusztítás történt, de jó lenne, ha ezt hivatalos felméréssel is alá lehetne támasztani.

Minket nem kerestek meg a hallépcsők megépítéséhez kapcsolódó projekt kapcsán, de nem zárkózunk el ettől, ha lesz hivatalos felkérés, egyeztetés, tárgyalás.”