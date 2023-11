Pszichológus: nem takarózhatunk azzal, hogy rákényszerítettek valamire

Ezzel egyidőben a depresszióban szenvedők száma is meggyarapodott, az egészségügyi veszélyek és a gazdasági bizonytalanság miatt. A háború esetében a félelem még nagyobb méreteket öltött, hiszen

sokan tartottak és tartanak most is a harcok kiterjedésétől, a besorozástól.

Továbbá az is bizonyított tény – tért ki a szakértő –, hogy a karantén és távolságtartás magányt vont maga után,

a társadalmi kapcsolatok hiánya pedig számos mentális betegség okozója lehet, ahogyan az is, ha az elvesztett családtagok, ismerősök utáni gyászfeldolgozás elhúzódik.

A poszttraumás stressz szindrómát (PTSD) sokáig csak a háborúkból hazaérkező katonák esetében diagnosztizálták, mára azonban a világjárvány után is sokaknál létező jelenséggé vált – állította a szakember. Azoknál az egészségügyben dolgozóknál alakult ki leginkább, akik közel voltak a vírushoz, a betegekhez, és gyakori volt a környezetükben az elhalálozás.

Ugyanígy a társadalmon belüli feszültségek és konfliktusok is elkezdtek gyarapodni, ami széthúzó hatással volt a közösségekre.

Minden gyerekkori trauma hatással van a felnövekvő generációra. A vírus őket is érintette, látták a szülőket háborogni, félni, betegnek lenni. Sőt az, hogy napi szinten hallja, hogy háború zajlik a szomszédban, már elég a trauma kialakulásához”

Szabadnak lenni

Az előadás lezárásaként Antalka Ágota nemcsak tényekkel szembesítette a közönséget, hanem kapaszkodókat is nyújtott számukra ahhoz, hogy túlvészeljék a nehéz időket. Állítása alapján

– fogalmazott a pszichológus, és hozzátette, hogy három dolog szükséges ahhoz, hogy ezt az egyén is beláthassa.

A pszichés egészségmegőrzéshez továbbá szükség van a rutinfeladatok kialakítására, az egészséges életmódra, ugyanis a rendszeres és kiegyensúlyozott táplálkozás, mozgás és alvás csodákra képes.

Az empátia és kedvesség is megtérül, hiszen ezek kölcsönösek, ha az ember ad, akkor vissza is kapja. A szakértő állítja, érdemes felkészülni a jövőre, nyitottan fordulni az ismeretlenhez is, mert így ki lehet hozni a legjobbat minden helyzetből.