Problémát jelenthet, hogy a községi út az erdészeti hivatal leltárában is szerepel

Már pályázatot is benyújtott a homoródszentmártoni, illetve a felsőboldogfalvi önkormányzat a Székelyudvarhely és Gyepes között található 27-es jelzésű községi út leaszfaltozása érdekében. A város vezetősége is tett lépéseket a korszerűsítésért, ugyanakkor adminisztratív gátat látnak a megvalósítás előtt.

Hargita Megye Tanácsa kezdeményezte nyár elején, hogy közösen pályázva építsenek korszerű utat az érintett önkormányzatok – Székelyudvarhely, Felsőboldogfalva és Homoródszentmárton – a Székelyudvarhely és Gyepes között jelenlegi csak terepjáróval járható szakaszon. Az intézmény a projekt összehangolását vállalta fel, hiszen célja, hogy megközelíthetővé váljanak a kis települések.

Zörgő Noémi, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának szóvivője lapunknak kifejtette, az elmúlt időszakban elkészíttették a projekthez szükséges topográfiai tanulmányt a város ügykezelésében lévő útszakasz esetében, ami alapján elkezdhették a felújítás terveztetését. Utóbbi várhatóan idén be is fejeződik. Mint mondta,

problémát jelent ugyanakkor, hogy bár hivatalosan községi útként van bejegyezve, és a város nevére telekkönyveztették az annak adminisztratív területén lévő szakaszt, az út mégis szerepel az országos erdészeti hivatal leltárában – nem csak a székelyudvarhelyi, de a felsőboldogfalvi és homoródszentmártoni rész is.

Szerinte így nem lehet törvényesen beruházásokat eszközölni. A leltárból való kivételt csak közösen kérhetik az érintett önkormányzatokkal, ehhez pedig egy-egy helyi határozatra van szükség. Ez Székelyudvarhelyen már megtörtént, és a szükséges határozattervezetet mintaként átküldték a felsőboldogfalvi és a homoródszentmártoni önkormányzatoknak, hogy ők is mielőbb cselekedhessenek.

Amit tudunk, azt megteszünk a projekt érdekében, ám a többi érintett önkormányzat együttműködésére is szükség van. Mi törvényesen semmilyen beruházást nem végezhetünk el a minket érintő útszakaszon, amíg az az országos erdészeti igazgatóság leltárában is szerepel

– fogalmazott a szóvivő.

Az Anghel Saligny-programba adott le pályázatot a hozzájuk tartozó útszakasz korszerűsítése érdekében a homoródszentmártoni önkormányzat – fejtette ki Jakab Attila polgármester. Meglátása szerint a dokumentumaik rendben vannak, hiszen telekkönyvileg is az intézmény nevén szerepel az út, így nem érti, hogy miért kellene külön kéréssel forduljanak az erdészethez, hogy az korrigálja a leltárát. Reményét fejezte ki ugyanakkor, hogy sikeres lesz a pályázatuk, így mielőbb megvalósulhat a projekt. A dokumentumokat illetően kollégájához hasonló véleményen van Zsombori Levente felsőboldogfalvi polgármester is. Rámutatott, ők is adtak le pályázatot az Anghel Saligny-programba a beruházás megvalósítása érdekében.