Kullancscsípés, bokaficam, sértegetés, alkoholfogyasztás

„Mondhatni, idén csendesebb volt a búcsú, a korábbi években 100–120 esetet is el kellett látnunk, most 89-et. Ezt annak tulajdonítom, hogy az időjárás is jó volt, másrészt az emberek is felkészülten jöttek, hozták magukkal a gyógyszereiket, nem gyúródtak, figyeltek egymásra” – mondta.

A Hargita megyei tűzoltóság elsősegély-nyújtó egységei (SMURD) 21 esetet láttak el, közülük hetet szállítottak kórházba – közölte Alina Ciobotariu szóvivő.