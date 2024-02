Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön

Potápi Árpád János sokadszorra vesz részt a Konzul Kupa eseményein, és minden alkalommal sílécet kötött, sítalpakon ereszkedett le a Miklós-sípálya alján tartott nyitóünnepségre. „Tizenegyedik éve rendezik meg a Konzul Kupát, és több éve mi is itt lehetünk, ami külön öröm számunkra.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság azért állt be a támogatók közé, illetve azért az egyik főtámogatója ennek a rendezvénynek is, mert – úgy gondoljuk, hogy – a nemzeti identitás megerősítésében a sport az egyik legkiválóbb eszköz, amely egyben az egészséges életmódra való nevelésnek is egy fontos része.