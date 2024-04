Postássztrájk: arra a lehetőségre gondolni sem akarnak, hogy nem születik megállapodás a nyugdíjak folyósításáig

De vannak sztrájktörők is, vagyis akik a sztrájk támogatása ellenére nem szüntették be a munkát, valamint olyanok is, akikhez el sem jutott az aláírandó lista, mert a postavállalat akadályozta ezt – közölte a Székelyhon megkeresésére Szabó István, a postai dolgozók szakszervezetének (SLPR) a Hargita megyei vezetője. Hargita megyében a postahivataloknak nagyjából a fele zárt be, köztük több városi postahivatal, így például a csíkszeredai központi posta is – tudtuk meg a szakszervezet képviselőjétől.