Polgárőröket, önkéntes tűzoltókat vontak be a rendfenntartásba a járvány idején

A bűncselekmények megelőzése, a szabályok betartása a cél • Fotó: Barabás Ákos

Különleges megbízatást kapott e hónap elejétől a máréfalvi Forrás Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amelynek tagjai minden éjszaka saját járművüket használva, beosztás szerint

őrjáratoznak a községben, felügyelve a rendet és a kijárási tilalom betartását

– fejtette ki lapunknak László Szilárd, az egység vezetője. Mint mondta, a felkérést a helyi polgármesteri hivataltól kapták, amellyel szerződést is kötöttek ez ügyben. Az egyik konkrét feladatuk az, hogy felszólítsák a lakókat, tartózkodjanak otthon;

igazoltatni és bírságolni ugyanakkor nincs joguk, ám rendellenességek esetén értesítik a hatóságokat.

A másik cél, hogy ne szaporodjanak el a betörések és lopások, valamint egyéb bűncselekmények az elkövetkező időszakban, vagyis őrjárataikkal a lakók és javaik biztonságát szeretnék szavatolni. „Összességében elég felelősségteljesek a helyiek” – jegyezte meg.

Ráerősítettek a polgárőrségre

Karda Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere lapunknak elmondta, ők a helyi polgárőrség munkáját fokozták a lakosság biztonsága érdekében. A legfontosabb cél szintén az, hogy az éjszakai őrjáratozásokkal megelőzzék az esetleges rendbontásokat, betöréseket, lopásokat és egyéb bűncselekményeket.

HIRDETÉS

Természetesen a polgárőrök sem igazoltathatnak senkit, ám azonnal értesítik a hatóságokat, amennyiben rendellenességeket tapasztalnak. A polgármester arra is kitért, hogy eddig szerencsére csak kisebb problémák voltak a községben, nagyobb gondokat nem tapasztaltak. Rámutatott, a körülményekhez képest jól viseli a lakosság a megpróbáltatásokat.

Jobban figyelnek, mint máskor

A járványveszély öntudatosabbá tette a gyergyószéki vidéki településeken élőket is. A községekben önkéntes tűzoltók és polgárőrök is részt vesznek a járőrözésben, de civil szerveződések is alakultak erre a célra. Figyelnek arra is, hogy a külföldről hazatérő, házi elkülönítésben élők betartják-e a szabályokat, de arra is, hogy idegeneknek ne legyen lehetősége kihágásokat, bűncselekményeket elkövetni.

Szárhegyen korábban is jól szervezett volt a helyi polgárőrség és az önkéntes tűzoltók is. Ezúttal is együttműködnek a rend érdekében. „Azt gondoltam, hogy a polgárőrség tagjai számára egy munkabeosztást kell készítsünk, hogy mindig legyen valaki, aki részt vesz a járőrözésben, de ilyenre szerencsére nincs szükség.

Nagyon sokan érzik úgy, hogy most tényleg szükség van az odaállásukra.

Délutántól reggelig minden nap legalább kettő, de van, hogy hét autóval is járjuk a falu, illetve Güdüc utcáit és az ide tartozó mezőket is” – mondta Katona Tibor, a polgárőrség vezetője. A rendőrséggel, csendőrséggel is együttműködnek, gyakran közösen járőröznek. Közösen ellenőrizték többször a házi elkülönítésben lévőket is, és azt tapasztalják, hogy mindenki betartja a szabályokat. Ezzel szemben a múlt héten

három maroshévízi személyt tartóztattak fel, akik gyanúsan viselkedtek, olyan helyeken járva, ahol nem lett volna keresnivalójuk. Átadták őket a rendőrségnek.

Gyergyóalfaluban is erősödőben van a polgárőrség, akik az önkéntes tűzoltókkal közösen folytatnak járőrszolgálatot éjszakánként. Két személy Borzont, további kettő pedig Gyergyóalfalu utcáit ellenőrzi. Korábban szintén szerepet vállaltak a házi elkülönítésben élők ellenőrzésében is, de mostanra már kevesen maradtak ilyen helyzetben, így csak a rendőrök végzik ezt. Nem tapasztaltak kihágásokat – mondta el Borsos Ferenc, a helyi tűzoltóság illetékese.