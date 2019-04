Pezsegni fog az élet a közelgő Udvarhely Napokon

Számtalan helyi és külföldi együttes koncertjével, kézműves vásárral, kulturális programokkal, borudvarral, pálinkaösvénnyel és sörsarokkal várják az idei, május 27-én rajtoló Udvarhely Napok résztvevőit. Az egyhetes rendezvény részeként élőben vetítik ki a csíksomlyói pápalátogatást, ugyanakkor a gyerekprogramokra is nagy hangsúlyt fektetnek.

Bővül az idei Udvarhely Napok koncertkínálata • Fotó: Barabás Ákos

Az esemény nyitónapján, május 27-én Sárik Péter és Falusi Mariann dzsesszműsorát hallgathatják meg az érdeklődők 19 órától a polgármesteri hivatal Szent István-termében. A koncertek szerdán folytatódnak a Sétatéren, ahol elsőként a Bohemian Betyars szórakoztatja majd a közönséget. Csütörtökön a Soulwave, valamint a Kiscsillag lesz a színpadon, pénteken pedig a Vad Fruttik és a Monyo Projekt fognak zenélni. A Blahalousiana és a Marthy Dharma koncertjét szombaton este lehet majd meghallgatni. Mindemellett helybéli, illetve innen elszármazott és feltörekvő együtteseket is láthatunk majd a színpadon a rendezvény különböző napjain.

ez az önkormányzatnak egy tavalyi döntése volt. Ettől függetlenül reméli, hogy a két rendezvény kiegészíti majd egymást, és a zarándokok is szívesen részt vesznek az udvarhelyi programok némelyikén. Hangsúlyozta, az idei Udvarhely Napok fő színtere is a Sétatér és a minifocipálya lesz.

A városmenedzser arra is kitért, hogy

Mivel a gyereknap az Udvarhely Napok időszakában lesz, ezért

szombaton hangsúlyosabb szerepet kapnak a gyermek- és családias jellegű programok.

A Tomcsa Sándor Színház és az Udvarhely Táncműhely is egy-egy gyerekdarabbal készül. A székelyudvarhelyi kulturális intézmények – például a Haáz Rezső Múzeum – a többi napon is bekapcsolódnak a rendezvénybe saját programokkal. Mindemellett idén Székelyudvarhely testvértelepülései is – Vác, Soroksár és Budavár – műsorokkal érkeznek.

A csíksomlyói pápalátogatáskor tartandó szentmisét élőben lehet majd követni a polgármesteri hivatal belső udvarán felszerelt kivetítőn.

Ezt megelőzően a Ferenc pápa életéről készült filmet nézhetik meg ugyanitt az érdeklődők.

Zörgő Noémi, a hivatal szóvivője hangsúlyozta, a Sétatéren lesz sörudvar, borsarok, pálinkaösvény, és a gasztroutca egy része is a parkba költözik majd.

A szervezők azt ígérték, hogy a hamarosan közzéteszik a részletes programot az esemény Facebook-oldalán. Mindemellett felhívták a figyelmet, hogy május 3-áig várják azon árusok jelentkezését, akik jelen szeretnének lenni a rendezvényen. Ők a vasarosok@udvarhely.ro email címen regisztrálhatnak.