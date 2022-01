Petőfi Zenei Díjra jelölték a 4S Street zenekart

Látványos, kétórás showműsorral, a magyar könnyűzenei élet legjobbjaival várja a nézőit idén is a Petőfi Zenei Díjátadó. A Duna Televízió gálaműsorán adják át az elismeréseket tizenegy kategóriában. Az Év zenekara díj jelöltjei között van a gyergyószentmiklósi 4S Street is.

Három új dallal is készülünk ebben az évben, egy-egy jelenik majd meg tavasszal és nyáron, valamint lesz egy karácsonyi dalunk is. Minden lépésünk előre meg van tervezve, tudatosan indulunk neki az évnek

A 4S Street zenekar egy mozgalmas év elé néz, máris sok koncertfelkérésük van nemcsak Erdélyben, hanem Magyarországon is, és újabb dalokkal szeretnék megörvendeztetni a rajongótáborukat. „Már tavaly novemberben elkezdték szervezni Magyarországon az idei évet, és sok ajánlat, felkérés érkezett. Egy jó évre, koncertekkel teli szezonra számíthatunk, aminek nagyon örülünk.

„Tavaly decemberben hívott a menedzserünk ezzel a hírrel, de csak a napokban lett nyilvános. Nehéz volt magunkban tartani, mert nagyon örültünk neki. A legnagyobb elismerés számunkra mindig a közönség részéről érkezik, de egy ilyen rangos díj jelöltjei között lenni nagy dolog. Végignézve a jelöltek listáját, olyan zenekarok vannak, akiket mi is hallgattunk korábban, és mind régebb zenélnek együtt, mint mi. Ez növeli az esemény presztízsét, és büszkén tekintünk erre” – árulta el Fülöp Loránd, a zenekar gitárosa, aki elmondta, hogy az esélyekről nem gondolkodtak, számukra már az, hogy Magyarország egyik legnagyobb zenei díjátadóján ott lehetnek, hatalmas elismerés.

Január 23-án, vasárnap este gálaműsor keretében adják át a Petőfi Zenei Díj elismeréseit 11 kategóriában a könnyűzene legjobbjainak. Tavaly januárban tarolt a Bagossy Brothers Company a Petőfi Zenei Díjátadón, három díjat is nyertek. Idén ismét van egy gyergyószentmiklósi zenekar a jelöltek között, a 4S Street.

A zenekar készül a következő fellépésükre, ami igazán nagy volumenű lesz. „A következő koncertünk pénteken lesz Budapesten, a Papp László Sportarénában, a Bagossy Brothers Company zenekarral együtt.

Gyergyószentmiklós beveszi az arénát, aminek nagyon örülünk, hatalmas lépés ez.

Emellett készülünk áprilisban egy magyarországi turnéra, illetve Kolozsváron is lesz koncertünk, és más nagyobb erdélyi városokban is szeretnénk fellépni. Egyelőre még nem tudjuk, hogy itthon, Gyergyószentmiklóson mikor fogunk játszani, de a jó hangulatú tavaly decemberi koncert után reméljük, hogy idén is fogunk a hazai közönséggel találkozni” – vázolta a terveiket Alin Nicuta.