Ötszáz csíkszeredai gyerek egy dalban

Rendhagyó eseménnyel kívánták zárni a Petőfi-emlékévet a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolában. Az intézmény diákjai és pedagógusai több héten át tartó előkészület után a Mikó-vár előtt énekelték el közösen Szarka Gyula Petőfi dicsérete című dalát, amelyről felvétel is készült: a portálunkon premierként látható videóval tisztelegnek az iskola névadója előtt, és egyben a közösség összetartó erejét is felmutatják.

„A márciusi ünnepségen az iskola előtt úgy fejeztem be a beszédemet, hogy kívánom, legyen Petőfi 250, Petőfi 300 is. Látván ezeket a gyerekeket, úgy gondolom, hogy Petőfi 250 biztos lesz. Mi régóta azon vagyunk és azon igyekszünk, hogy a hétköznapjaink is Petőfi hagyatékáról, üzenetéről szóljanak: hogy a munkát el kell végezni, ha felvállaltál egy feladatot, azt becsületesen meg kell csinálni. E köré szerveződött régebb is ennek az intézménynek az élete.”

Hirdetés

Az iskola igazgatója kiemelte, igyekeztek ráhangolni a gyerekeket a bicentenáriumi esztendőre, és nagyon sokszínű volt ez az év, hiszen az iskolakönyvtár Petőfi-rendezvényeitől kezdve a tematikus kirándulásokon át, a különböző vetélkedőkig sok minden Petőfiről szólt. „Az év folyamán időnként elővettük ezt a témát és a gyerekeknek e köré terveztünk tennivalókat. Úgy vettem észre, eljutott hozzájuk, hogy mitől különleges ez az év, és lelkesen kapcsolódtak be a programokba. Éppen ezért gondoltuk, hogy egy közös ünneppel, közös mozzanattal zárjuk le a Petőfi-évet. Ez nem azt jelenti, hogy jövőben megszűnik ez a fajta útvonalunk, de mint minden ünnepnek, egyszer ennek is be kell fejeződnie. És úgy gondoltuk, hogy