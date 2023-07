Petőfi lelke velünk van – megemlékezés Fehéregyházán

Petőfi lelke ott van velünk, mikor ma, magyarok teszünk valamit szülőföldünkért, közösségünkért, nemzetünkért. Emléke mellett tartsuk meg ezt a lelkületet is – jelentette ki Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár vasárnap Fehéregyházán.

Petőfi Sándor nyomán haladva azóta is ezt keresi minden nemzedék, a maiak is, így mi is