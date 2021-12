Petíció az áramszolgáltatóhoz: többen is aláírhatták volna

Alig több mint háromszázan írták alá az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozók Szövetsége (UKKSZ) által szeptember elején indított online petíciót, amelyben az áramszolgáltatási problémák megoldását sürgetik. Papíron is nagyjából ennyien csatlakoztak a kezdeményezéshez, tudtuk meg Nagy Györgytől, az UKKSZ elnökétől.

A petíció megfogalmazói remélik, hogy az áramszolgáltató ezúttal komolyan veszi a székelyudvarhelyi panaszokat. Archív • Fotó: Erdély Bálint Előd

Ez nem sok, de „egyetlen panasznak is nyoma kell, hogy maradjon, minden aláírás számít”, mondta. Amint írtuk, a gyakori áramkiesések miatt egyes vállalkozásoknak akár több tízezres vesztesége is volt, de számos háztartási berendezés is meghibásodott emiatt.

A nyár folyamán Udvarhelyszék lakosságának nagyon sok kellemetlensége volt az áramingadozások és az áramkiesések miatt, nemcsak a háztartási fogyasztók számára, hanem az ipari ágazatban is

– áll az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozók Szövetségének (UKKSZ) közleményében. A petíciót az aláírásokkal együtt már elküldték Székelyudvarhely polgármesterének, valamint Antal Lóránt szenátornak, most

az következik, hogy az áramszolgáltató vállalat kirendeltségéhez is elvigyék

– mondta Nagy György. Hozzátette, ezt személyesen tennék, várják az időpontot.

Mint elmondta, 2017-ben is benyújtottak egy hasonló kérést a brassói székhelyű Dél-Erdélyi Elektromosáram-szolgáltató felé, de válasz nem érkezett, annak sem tapasztalták semmi jelét, hogy megjavult volna a szolgáltatás. Elképzelhető, hogy ezúttal sem lesz, de nem lehet szó nélkül hagyni – tette hozzá az UKKSZ elnöke.