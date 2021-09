Elegük lett az áramkiesésekből

Csupán egy-két másodperces áramkiesés akár több tízezer eurós kárt is okozhat egy-egy vállalkozásnak. Mivel az utóbbi időben Székelyudvarhelyen és környékén rendkívül gyakoriakká váltak az áramszünetek, a vállalkozók panaszlevelet nyújtanak be az áramszolgáltatóhoz, amelyben többek közt a villamos hálózat modernizálását követelik.

Egy másik cég vezetője elmondása szerint náluk van olyan berendezés, amelynek egyetlen, mintegy 150 euróba kerülő alkatrészét azonnal dobhatják szemétbe, ha csak egy-két másodperces áramszünet is történik. Egyetlen, pár másodperces áramkiesés vagy -ingadozás miatti meghibásodás akár több ezer, esetenként több tízezer eurós kárt jelenthet, a termelés leállásából származó bevételkiesésről nem is beszélve – panaszolták a vállalkozók.

A megbeszélésen több helyi nagyvállalkozó is részt vett, konkrét esetekről számoltak be:

A résztvevők szerint a sorozatos üzemzavarok nemcsak az ipari termelést hátráltatják, hanem orvosi rendelőknek, szolgáltatóknak okoznak hatalmas károkat, mindenekelőtt pedig a lakosságnak, hiszen létfontosságú háztartási berendezések, eszközök hibásodhatnak meg, mehetnek tönkre, és kártérítésben reménykedni sem lehet. Ezért bíznak abban, hogy petíciójukat minél többen aláírják.

Mit kérnek?

Az UKKSZ által megfogalmazott petícióban az elektromosáram-hálózat cseréjét vagy korszerűsítését, az áramszolgáltatás állandó paraméterek között történő biztosítását (azaz 220-230V) kérik, továbbá azt is, hogy a szolgáltató vállaljon felelősséget a saját hibájából történő problémák, meghibásodások esetében. Követelik ezen kívül, hogy

a vállalat biztosítson jobb kommunikációs lehetőségeket mind az üzleti szférával, mind a lakossággal,

továbbá garantáljon gyorsabb, hatékonyabb reakciót és problémamegoldást a beérkező észrevételekre.

Hol, hogyan lehet csatlakozni?

Az UKKSZ által kezdeményezett aláírásgyűjtéshez bárki csatlakozhat, akinek panasza van az áramszolgáltatás minőségére. A petíció online is kitölthető itt. Ezen kívül van egy nyomtatott változat is, amelyet a szeptember 16–19. között a városi sportcsarnokban sorra kerülő Őszi Vásár több helyszínén is alá lehet írni. Ha lesz rá igény, megszervezik, hogy a város több pontján létesüljenek aláírásgyűjtő-pontok. A petícióhoz október 10-ig lehet csatlakozni, ezt követően a dokumentumot a villamossági vállalathoz, önkormányzati vezetőkhöz, politikai képviselethez is eljuttatják – mondta Nagy György. Hozzátette,

számítanak minden érintett udvarhelyszéki lakosra.