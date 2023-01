Kártérítés pereskedés nélkül?

Az ember elleni vadtámadások, illetve a vadak által okozott közlekedési balesetekre is kártérítést ír elő az új vadkártörvény. Hatékonyabbá és biztosabbá válik a kártérítés-igénylés az új szabályozásnak köszönhetően, véli az általunk megkérdezett mezőgazdász, a vadgazdálkodási szakember szerint előrelépés ugyan az új szabályozás, de a fő problémát nem oldja meg.

Az új jogszabály az ember elleni medvetámadások esetében is kártérítést ír elő,

Emlékeztetett, hogy a 2020/13-as törvény is rendelkezett a kártérítési kötelezettségről az ember elleni vadtámadások esetén, de abban is az szerepelt, hogy kilencven napon belül egy kiegészítő rendeletet kell kiadjon a szakminisztérium, amire nem került sor. Ebben a megközelítésben nagyon sokat, több mint két és fél évet késett a szabályozás, remélhetőleg ezúttal valóban megjelenik hatvan napon belül az említett rendelet – mondta a vadgazdálkodási szakember.

Újdonságot jelent a frissen elfogadott törvényben az ember elleni vadtámadások esetére előírt kártérítési kötelezettség, illetve a vadak által okozott közlekedési baleseti károk megtérítése, noha az egyik ezek közül már egy korábbi törvényben is szerepelt – mondta el megkeresésünkre Benke József, a Zeteleka és Társai Vadásztársaság vezetője.

Ha például lerágja a vad a facsemeték rügyét vagy a medve meghántja a fiatal fenyőfákat, az is kárnak minősül

Ezt jó észben tartani, mert a közútkezelő is feleszmélt és kihelyezte a vadveszélyre figyelmeztető táblákat – hangsúlyozta Benke József, megjegyezve, hogy korábban többször is felkereste ez ügyben a vállalatot, de három-négy évbe is beletelt, mire kikerültek a táblák a környéken található vadátvonulási helyszíneken.