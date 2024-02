Perekkel mögötte-előtte, de megérte 20. évét a „kemény” zágoni magánerdészet

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a hétvégén a zágoni magánerdészet, amely jelenleg húszezer hektár erdőt gondoz. A közösségi vagyon visszaállítása döcögősen indult a kétezres évek elején, már a kezdetektől akadályozták az eljárást, de a zágoni magánerdészet már az indulásától töretlenül fejlődik és ez most is szúrja egyesek szemét. Ezt félretéve azonban jó hangulatban ünnepelt a mintegy 170 meghívott a zágoni művelődési házban, ahol jelen volt Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke és Tánczos Barna szenátor is.