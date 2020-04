Pénzzel, eszközökkel, ajándékokkal segítették a csíkszeredai kórházat

Jelentős támogatásokat kapott a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ezen a héten. Nagy mennyiségű védőfelszerelést, pénzbeli adományokat és sok ajándékot is vittek mindazok, akik támogatni kívánták az intézmény munkáját. Az adományok összértéke most már 2 millió 274 ezer lej.

• Fotó: Pinti Attila

A kórház sajtóközleményében ismertetik, az orvosi eszközök és felszerelések terén ezen a héten átvették az egyik legjelentősebb adományt: a Heineken Románia 250 ezer lejes támogatásából 10 intenzív terápiás ágy és 6 betegellenőrző monitor érkezett meg a fertőző osztályra.

Védőfelszereléseket is nagy mennyiségben kaptak ezen a héten. Az RMDSZ közbenjárásával az eddigi legnagyobb védőfelszerelés-adományt vették át a magyar kormánytól.

Megérkezett a magyar kormány adománya Csíkszeredába Megérkezett Csíkszeredába a magyar kormány által biztosított adomány szerdán délben. A küldemény védőfelszereléseket tartalmaz Hargita megye egészségügyi dolgozóinak.

Ezen a héten is hozott továbbá védőfelszerelést a Hargita megyei tűzoltóság, a MagiCamp Egyesület, és ilyen adományt kaptak a Kolumbán Optika cégtől is. Textilmaszk-adományokból sem volt hiány: a Barabás Atelier újabb 100 darabos adományt adott át, a Varrj maszkot a Csíkszeredai Kórháznak Facebook-csoport pedig most már fejtakarókkal kibővítve hozta az újabb szállítmányt, eddig összesen 450 maszkot és 15 fejtakarót kaptak tőlük.

Pénzadományok is érkeztek, nagy összegekre, de nagy összefogásra is van példa. Az eddigiekhez csatlakozott a héten többek között a Raiffeisen Bank csíkszeredai fiókja, 20 ezer lejt kaptak védőfelszerelésekre. Ezen a héten vették át a csíki és sepsiszentgyörgyi szurkolók adományát is: a megszervezett képzeletbeli mérkőzés bevételéből a Lokálpatrióták szurkolói csoportja 9137 lejt adományozott a csíkszeredai kórháznak.

Egész Kárpát-medence összefogott a virtuális székely-focirangadón Több mint 18 ezer lej gyűlt össze arra a virtuális labdarúgó-mérkőzésre vásárolt belépőkből, amelyet Székelyföld legjobb két együttese, az élvonalbeli Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK és a 2. ligás FK Csíkszereda játszott nagycsütörtökön. A szervezők az adományokat átadták a szentgyörgyi és a csíki kórházakna

Vannak összegben kevesebb, de szintén nagyon fontos támogatások, ilyenek a magánszemélyek felajánlásai, vagy például a csíkszentdomokosi Cserevirág Nyugdíjas Csoport 500 lejes támogatása.

Van továbbá, aki nem pénzzel vagy eszközzel, hanem azzal segít, ami éppen van neki: így kapott a kórház a héten egy nagylelkű felajánlást Lajos Ferenc méztermelőtől, ennek révén a kórház mind a közel 1300 alkalmazottja kapott egy doboz mézet. Kedves gesztust tett a Vöröskereszt is, a védőfelszerelések mellett édességgel kedveskedtek a kórház alkalmazottainak.