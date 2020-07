Pénz van, de nincs jelentkező a járdaépítésre

Csíkszentdomokoson nagy az E578-as úton áthaladó forgalom, a gyalogosok járda nélkül nincsenek biztonságban • Fotó: Veres Nándor

A nagy forgalmú, E578-as jelzésű út Csíkszentdomokos jelentős részét érinti, az út mentén azonban járda hiányában nincsenek biztonságban a gyalogosok, akik abban bízhatnak, hogy az autóvezetők a megfelelő óvatossággal, elővigyázatossággal közlekednek a településen. Ez sajnos nem mindig van így, korábban sérülést, illetve emberéletet követelő gázolások is történtek, amelyeknek gyalogosok voltak az elszenvedői. A járdaépítést azért is tartja fontosnak Karda Róbert polgármester, hogy a gyalogosok biztonságos közlekedését lehetővé tegyék.

Tavaly a helyi költségvetésből 1 kilométernyi járdaszakasz épült a község Marosfő felőli részén, ezt szeretnék folytatni.

A beruházásra a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) biztosított közel 2,7 millió lej értékű támogatást, így lehetőség lenne arra, hogy a község egész területén járdát építsenek a forgalmas út mentén, legalább egyik oldalon. Ehhez viszont egyelőre nem találnak építőt:

idén három közbeszerzési eljárást írtak ki, ezek közül csak a második kiírásra érkezett egyetlen ajánlat, amely nem volt megfelelő, így nem tudták elfogadni.

A harmadik licitre csütörtökön járt le a jelentkezési határidő. Karda Róbert szerint a cégek távolmaradásának egyik oka lehet, hogy az E578-as úton dolgozni, jelentős közúti forgalom mellett nem egyszerű feladat. A másik ok lehet a túl alacsonynak tartott ár, ezt viszont most piackutatással szeretné ellenőrizni a polgármester. A községvezető szerint, amennyiben újraárazásra, a költségek emelésére lesz szükség, erről a helyi önkormányzatnak kell határoznia, és a pénzt is hozzárendelnie a beruházáshoz.

A sikertelen licitek miatt viszont a munkálat elkészítése várhatóan kitolódik, és csak jövőben lehet befejezni – jövőben már mindenképp fel szeretnék használni kormányprogram támogatásából származó összeget, és ha szükség, kiegészíteni a saját költségvetésből.