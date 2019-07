Pénteken rajtol az első Nyári Utcazene Fesztivál Gyergyószentmiklóson

A 4S Street ezúttal akusztius koncertre várja rajongóit • Fotó: Beliczay László

Az utcazene fesztiválok romantikája, hogy akár olyan szintű zenekarokat is láthatnak az emberek, akik több ezres tömegek előtt nagyszínpadokon is megállnák a helyüket, csak éppen kevéssé ismertek, nem jutottak el a figyelem középpontjába. Vannak köztük olyanok is, akiket egyelőre még kisszámú, de annál lelkesebb rajongótábor követ és fújja kívülről a dalaikat.

Senkit ne tartson távol az, ha ha valaki azt látja, hogy a Cloverfield, Camerata, Szuverén Krú vagy más olyan együttes koncertje várható, amelyről fogalma sincs, hogy kik is azok, és milyen zenét játszanak. Lehet, hogy éppen ez lesz az alkalom, amikor egy új kedvenc előadót talál magának.

A Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház előtti téren, a Szent István templom mellett a három említett zenekar mellett hallhatók lesznek még a következő együttesek: Rafters, Kalandor, Age of Blasters, Full Screen, Szabó Zsolt Quintet, Kentaur Soul, Hit Factory és a Versus – ismertette az ötletgazda Alin Nicuță. Elmondta:

a fellépőket előzsűrizés után választották ki, és úgy látja, valóban nívós mezőny jött össze.

Esténként a Living Gardenben ( a művelődési ház udvarán) folytatódik a buli. Pénteken a Mulligan Tree és a Teddy Queen, szombaton pedig a fesztiválversenyt megnyerő együttes lép fel a 4S Street előtt, majd pedig a magyarországi Chain Bridge Pop koncertje zárja a fesztivált.

Az első gyergyószentmiklósi Nyári Utcazene Fesztivál egy olyan civil kezdeményezés, amely úgy jön létre, hogy semmiféle közintézmény támogatására nem számíthat. Gyergyói zenészek ötletéből és az Ifitéka ifjúsági szervező iroda, valamint más önkéntesek hozzájárulásával születik meg, helyi támogatók segítségével.

A legnagyobb támogatók azonban maguk a zenekarok, hiszen a szervezők számításai szerint naponta legalább 20 ezer lejbe kerülne a fellépők gázsija.

A fellépőknek érdemes jól teljesíteniük, hiszen 500 eurós díjat visz el az első helyezett, de az itteni siker belépő egyben a Siculus Fesztiválra is, ahol tovább lehet gyarapítani a díjakat. Emellett komoly motiváció lehet az is, hogy a Szatmárnémeti utcazene fesztiválon is bemutatkozhatnak azok, akik itt elnyerik a zsűri tetszését, akiknek kilétét nem fedték fel a szervezők.

A szándék az, hogy a zenekarok ne a zsűrinek játszanak, hanem az arra járóknak, a közönséget szórakoztassák legjobb tudásuk szerint. Nem vehetik félvállról a produkciót sosem, hiszen nem tudhatják, hogy a nézők között ki a zsűri tagja.

Pénteken 14 és 19 óra között zajlanak az utcakoncertek, és este 9-től kezdődik a bográcsozással egybekötött zenélés a Living Gardenben. Antal Szabolcs, a fesztivál partnere, a Livig Garden vezetője elmondta: érdemes lesz megkóstolni az üstben készülő ételt, mert ezáltal a fesztivál támogatásához is hozzá lehet járulni.

Szombaton már reggel 10-kor megszólalnak az első akkordok, és 18 óráig szól a zene. A záróbuli 9 órától rajtol. Az esemény teljes programja megtalálható a fesztivál Facebook-oldalán.