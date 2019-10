Parázs vitát váltott ki a CSTIT helyzete a küldöttgyűlésen

• Fotó: Pinti Attila

Tudomásul kell venni, hogy amennyiben ez a döntés megszületik, az magával vonja annak kockázatát, hogy ha valakinek ez nem tetszik, óvást tud benyújtani. És akkor elindulunk mi is az MPP dicsőséges útján, amelyen ők különböző személyes ambíciók miatt feszültek egymásnak. Nálunk is elindulhat egy hasonló, mert bizonyos emberek nem férnek a bőrükben. Azt gondolom, hogy ez nincs rendben, és én ehhez nem fogok hozzájárulni. Számomra a szabályok fontosak. Azt gondolom, hogy az RMDSZ addig tud és addig fog megmaradni, amíg a szabályokat komolyan vesszük

Tánczos Barna ezzel kapcsolatosan úgy nyilatkozott, hogy

az RMDSZ szabályzatfelügyelő bizottságának nem kellene sem a nőszervezet, sem a CSTIT ügyeiben kutakodnia.

Meglátása szerint nem ezekről a gyűlésekről kell vitázni, hanem az aktuális problémáról. Ezt követően újra megkérdezte, hogy van-e két különböző küldöttlista, amit a CSTIT nyújtott be? A bizottság képviselője erre ismét kitérő választ adott, és újfent a gyűlésekről kezdett beszélni. A szenátor ezért harmadszor is kénytelen volt feltenni kérdését, mire végül a bizottság elismerte, hogy valóban két jelöltlista létezik egyazon szervezettől. Időközben az is kiderült, hogy a kettő közül csak az egyiket nyújtották be határidőre, mégpedig Kovács-Szécsiékét, a Kozma István-féle jelöltlista pedig késve érkezett meg.