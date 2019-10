Egy szervezet, két tábor: botrány a Csík Terület Ifjúsági Tanácsánál (CSTIT)

Káosz uralkodik a térségi ifjúsági szervezeteket összefogó Csík Terület Ifjúsági Tanácsnál (CSTIT), amelyet két különböző csapat is magáénak tekint. A konfliktus az elmúlt napokban éleződött ki, miután egyazon napon mindkét tábor gyűlést szervezett. Egyiken új elnököt is választottak, a másik fél szerint jogszerűtlenül. Utánajártunk, mi áll a háttérben.

Elszálltak maguktól. Ellentétes mozgások a CSTIT-ben • Fotó: Pinti Attila

Szövevényes helyzet alakult ki a Csík Terület Ifjúsági Tanácsánál (CSTIT): a szervezet két táborra szakadt. Egymásnak teljesen ellentmondó nyilatkozatokkal és cselekedetekkel borzolták a kedélyeket az elmúlt napokban.

A tét látszólag a CSTIT új elnökének személye, vélhetően azonban egyéb érdekek is találhatók a háttérben, hiszen másként érthetetlen, hogyan alakulhatott ki ekkora botrány egy ifjúsági szervezetnél.

Annyi biztos, hogy a szervezet két kommunikációs csatornája más-más kézben van: a weboldalukat az egyik, a Facebook-oldalukat pedig a másik tábor kezeli – legalábbis erről árulkodnak az ezeken nemrég megjelenő ellentmondásos bejegyzések.

HIRDETÉS

Facebook-oldal kontra weboldal

A Csík Terület Ifjúsági Tanácsának Facebook-oldalán október 9-én kora reggel tették közzé azt a felhívást, amely szerint október 11-én, 19 órai kezdettel a Magtár Konferenciatermében tisztújító küldöttgyűlést tartanak. Ebben azt is megnevezték, hogy az elnöki tisztségre pályázók dokumentációjának beküldési határideje aznap 22 óra. Másnap újabb bejegyzésben közölték, hogy

egy személy nyújtotta be jelentkezését a tisztségre: Kovács-Szécsi Attila, az elnökjelölt jelentkezését pedig a CSTIT elnöksége jóváhagyta.

Október 11-én aztán felgyorsultak az események. A CSTIT Facebook-oldalán újabb bejegyzést osztottak meg, amelyben úgy fogalmaztak: „sajnálatos módon, a CSTIT két volt vezetője teljesen alapszabályzat-ellenesen hívott össze küldöttgyűlést a mai napra 16 órai kezdettel Hargita Megye Tanácsa épületébe. Még egyszer szeretnénk hangsúlyozni nektek, hogy egyetlen legitim CSTIT-elnökség van tisztségben (hiszen a megválasztott elnök lemondott), amely az alapszabályzat értelmében ma 19 órára a Magtár Konferenciatermébe hívta össze a tisztújító küldöttgyűlést.” Ennek ellenére

a bejegyzésben említett másik, 16 órára összehívott küldöttgyűlést is megtartották, hiszen rövidesen a CSTIT weboldalán is megjelent egy új közlemény.

Ebben a szervezet hivatalosan bejegyzett elnöke, Kozma István (csíkszentsimoni polgármester) szavait idézik. Itt azt is érdemes megemlíteni, hogy a közlemény szerint Kozma valójában csak 2017. december 15-ig vezette a szervezetet, őt pedig Mákszem Hunor váltotta. Elnökségi tagoknak Tóth Emesét, Vízi Krisztinát, Cilip Árpádot és Kovács-Szécsi Attilát jelölték ki. A két évvel ezelőtt megszületett döntés azonban „nem öltött papírformát”, így a szervezet hivatalos okirataiban szereplő elnök továbbra is Kozma István maradt. Utóbbi a weboldalukon közzétett közleményben

„szabálytalan akciónak” nevezte az október 11-én este a Magtárba összehívott közgyűlést, mivel az szerinte nem felel meg az alapszabályzatuknak.

A weboldalon továbbá arról is írtak, hogy az általuk 16 órától a megyei önkormányzatnál megtartott gyűlésen a küldöttek arról döntöttek, hogy a tisztújító küldöttgyűlést október 31-én szervezik meg. Ennek ellenére

a másik csapat a Facebookon előre meghirdetett forgatókönyv szerint még aznap este tisztújító küldöttgyűlést tartott a Magtárban, ahol megválasztották elnökként Kovács-Szécsi Attilát.

A két felületen közzétett, egymásnak teljesen ellentmondó álláspont alapján nyilvánvaló, hogy

kettészakadt az ifjúsági szervezet, és tulajdonképpen két CSTIT működik egymással párhuzamosan.

Sokatmondó állásfoglalás

Az ellentmondások tisztázása érdekében mindkét felet megkerestük, előtte azonban érdemes néhány mondatban kitérni a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) állásfoglalására is az ügyben. Mint ebben fogalmaztak,

aggodalommal követik a CSTIT körüli vitákat, valamint az RMDSZ Csíki Területi szervezetének „jogszerűtlen és veszélyes precedens teremtésére okot adó” cselekvéseit.

Azt is írták, hogy a MIÉRT mint az RMDSZ országos ifjúsági partnerszervezete, teljes mértékben szolidaritást vállal a CSTIT-vel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy „ez a tarthatatlan helyzet” lezáruljon.

Felhívjuk az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének figyelmét, hogy azonnali hatállyal hagyjanak fel az ifjúsági mozgalom megszervezésével és bármiféle ifjúsági ügyben történő lobbizással

– olvasható az állásfoglalásban. Ebből világosan látszik, hogy

a két részre szakadt CSTIT egyik táborának hátterében Borboly Csaba, az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének elnöke állhat, aki a MIÉRT állásfoglalása szerint hatáskörén kívül avatkozott bele az ifjúság ügyeibe.

A MIÉRT továbbá annak is hangot adott, hogy éppen ezért a másik tábort támogatja, azaz Kovács-Szécsi Attilát és csapatát (aki egyébként Tánczos Barna szenátor irodavezetője).

Így látja az egyik tábor...

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a rendelkezésre álló információk szerint

jelenleg – elméletileg – három elnöke is van a CSTIT-nek: Kozma István, Mákszem Hunor és Kovács-Szécsi Attila.

Közülük a valójában még 2017-ben lemondott Kozma vezeti hivatalosan a szervezetet, így először őt kérdeztük a kialakult helyzetről. Mint mondta, már 2016-ban, amikor Csíkszentsimon polgármesterévé választották jelezte, hogy a továbbiakban nem kívánja betölteni a CSTIT elnöki tisztségét, mivel nem lenne elég ideje ezzel foglalkozni. „Belső körökben folytak az egyeztetések arról, hogy ki legyen a következő elnök, és hosszas egyeztetések után végül Mákszem Hunor, Csíkszenttamás alpolgármestere vállalta a feladatot. 2017 végén a térség fiataljai összegyűltek egy küldöttgyűlésen, amelyen megválasztották Mákszem Hunort elnökként, illetve Kovács-Szécsi Attilát, Vizi Krisztinát, Tóth Emesét és Cilip Árpádot alelnököknek. Közben ahogy telt-múlt az idő, idegeskedni kezdtem amiatt, hogy a bíróságon még nem jegyeztettük be az új vezetőséget. Ez végül nem is sikerült, elhúzódott az ügy egészen mostanáig.

Azt nem tudom, hogy mi történt ezen az új elnökségen belül, de Mákszem Hunor egyszer csak lemondott, és Kovács-Szécsi Attiláék három nap alatt újraszervezték a küldöttgyűlést

– magyarázta Kozma. Hozzátette: meglátása szerint a másik fél nem tartotta be azokat a feltételeket, amelyeket az alapszabályzat szerint be kellett volna. Arról is beszélt, hogy a Kovács-Szécsiék által október 11-én este tartott gyűlésen nem volt meg a választáshoz szükséges kvórum, azaz a CSTIT tagszervezeteinek több mind fele biztosan nem volt jelen (50%+1 fő szükséges az érvényes szavazáshoz). Kozma azt is megerősítette, hogy

a tagszervezetek az aznap korábban, 16 órától megtartott másik gyűlésen döntöttek arról, hogy október 31-én szervezik meg a tisztújító küldöttgyűlést.

... és így a másik

Másként látja a helyzetet Kovács-Szécsi Attila. Elmondása szerint Mákszem Hunor október 3-án nyújtotta be a lemondását elektronikus formában.

Mivel így a szervezet elnök nélkül maradt, Vizi Krisztina alelnök javaslatára Kovács-Szécsit választották meg ügyvivő elnöknek, akinek egyetlen feladata a küldöttgyűlés megszervezése volt, más jogkörrel nem rendelkezett.

Ezt a döntést az elnökség kétharmados döntéssel elfogadta, majd hozzá is láttak közösen a küldöttgyűlés megszervezésének az alapszabályzatnak megfelelően. Utóbbi 16-os cikkelye ugyanis kimondja, hogy

a gyűlést nem az elnök, hanem az elnökség hívhatja össze, ezt három nappal korábban kell meghirdetni.

Ennek Kovács-Szécsi szerint eleget is tettek, hiszen a tagszervezeteknek október 8-án küldték ki az értesítést a 11-én este tartandó közgyűlésről. Közben tudomásukra jutott, hogy a másik csoport is gyűlést hívott össze ugyanazon a napon egy korábbi időpontban. Ezt viszont Kovács-Szécsi szerint alapszabályzat-ellenesen hirdették meg, hiszen nem az elnökség, hanem két volt vezető, az egy héttel korábban lemondott elnök, illetve a még 2017-ben lejárt mandátumú másik elnök hívta össze. Arra is kitért, hogy

október 11-én este szabályosan választották őt elnökként az általuk szervezett küldöttgyűlésen.

Az alapszabályzat szerint ugyanis az első összehívásnál valóban meg kell lennie az 50%+1 főnek az érvényes szavazáshoz, ám a másodikon már a jelenlévők többségi szavazata is elegendő. Így a 19 órai esemény után, 20.30-tól a jelenlévő elnökség újra összehívta a küldöttgyűlést,

a jelenlévő tagszervezetek pedig abszolút többséggel választották meg Kovács-Szécsi Attilát a CSTIT új elnökének.

A két egymást követő gyűlésen Oltean Csongor MIÉRT-elnök is jelen volt, illetve az országos szervezet jogi kabinetének és szabályzatfelügyelő bizottságának elnöke, Frunda Csenge is, hitelesítve az eseményeket. Ez azért fontos Kovács-Szécsi szerint, mivel a CSTIT a MIÉRT tagszervezete, és ezáltal kizárólag feléje tartozik elszámolással, az országos és a csíki területi RMDSZ irányába azonban nem.