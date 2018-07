Pár órára Tusványosra figyel Európa

• Fotó: Beliczay László

A nemzetegyesítés munkálatai az elkövetkezendő négy esztendőben folytatódhatnak, és össze fog nőni az, ami összetartozik” – húzta alá Németh. Hozzátette, ez az időszak egy izgalmas történelmi lehetőség Közép-Európa stabilitásának megerősítésére, de egyben felelősség is.

Huszonhét éves gyimesi fiatalembert támadott meg szerdára virradó éjjel egy medve a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor területéről kifelé haladva. Az áldozat mellkasi sérüléseket szenvedett, állapota stabil. Szemtanúi is voltak a támadásnak, egyikük nyilatkozott lapunknak.

Utóbbi kijelentésével Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnökének a megnyitó előtt öt perccel közzétett Facebook-bejegyzésére utalt, amelyben a fesztivál nulladik napján történt medvetámadásról számolt be.

A továbbiakban Albert Tibor, a házigazda Tusnádfürdő polgármestere beszédében megemlékezett többek között a magyarországi országgyűlési választásokról, valamint számos – az elmúlt évben történt – székelyföldi megvalósításról, mint például a Csíkszeredai Sportklub jégkorongcsapat és a sepsiszentgyörgyi női kosárlabdacsapat figyelemre méltó eredményeiről. A városvezető emellett arról is beszélt, hogy mivel Tusnádfürdő erdővel körülvett település,

Munkájuk eredményességét bizonyítja az is, hogy már a fesztivál nulladik napján mintegy 13 ezren látogattak ki az esti főkoncertre.

a 230 főből álló szervezőcsapat hosszú ideje dolgozott azon, hogy idén is mindenki jól érezhesse magát a rendezvényen.

Tusványosra figyel Európa

„Azon fáradozunk, hogy hazánk szabadságának visszaszerzésével nemcsak a nemzetnek, de az egyetemes Európának és a keresztény ügynek is szolgálhassunk” – köszöntötte II. Rákoczi Ferenc szavaival a fesztiválozókat Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Mint mondta, a több mint 300 évvel ezelőtt megfogalmazott gondolatok ma is ugyanúgy aktuálisak, majd ő is köszönetét fejezték ki a határon túl élő magyarságnak az országgyűlési választásokon való magas részvételi arány miatt.

A megnyitón utolsóként Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke a tőle megszokott módon köszöntötte „Tusványos köztársaság szabad polgárait”, akiknek szerinte végre sikerült megfogalmazni pontos közjogi pozíciójukat is. „Tusványos köztársaság polgárai azon személyek közössége, akiknek szenvedélye Tusványos. Innentől kezdve pontosan tudjuk, hogy nagyon sokan vagyunk” – mondta.

A humoros kezdés után az elnök rámutatott: Tusványos különlegessége abban rejlik, hogy mindig odafigyel az idők járására, részben azokra a történésekre, amelyek állandók az életünkben, részben pedig azokra, amelyek változnak. Elmondása szerint előbbihez tartozik például Orbán Viktor magyar miniszterelnök szombati beszéde, amely által néhány órára Tusványosra figyel egész Európa, és amely hónapokra meghatározza a politikai közbeszédet.