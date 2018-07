Medvetámadás Tusványoson

Medveveszélyre figyelmeztető tábla Tusványoson. Okkal tették ki • Fotó: Gábos Albin

Egyszer csak nagy morajt halottunk, és láttam, ahogy a medve rászökik a fiatalemberre. Ő leesett a földre, majd a medve velünk szembe fordult, felállt két lábra, aztán ismét rászökött az áldozatra. Megkarmolta a felsőtestét, még a karját is megharapta, majd elszaladt a vadállat.

„Éjjel fél kettőkor a baráti társaságunk elindult a tábor területéről kifelé. Ahogy áthaladtunk a vasúti átjárón, aztán tovább a macskaköves úton felfelé, szembejött velünk egy taxi, amelyből kiszólt a sofőr, vigyázzunk, mert egy medve az előbb futott át előtte az úton. Eközben egy fiatalember már hívta is a segélyhívó számot, hogy a főút mellett állomásozó rendőrök jöjjenek be, biztosítsák a terepet, mi pedig érjünk ki a főútig. Tovább haladtunk előre, és a gyimesi fiatalember a csapatunktól egy olyan tíz méter távolságban egyedül ment.

Az esetről Bíró Tamás csíkszeredai lakos számolt be lapunknak, aki

A fiatalembert szerdán éjjel egy és két óra között támadta meg a nagyvad, az áldozatot a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba vitték ellátásra, aztán a csíksomlyói fertőző osztályra utalták be. A fiatalember állapota stabil, a támadás során mellkasi sérüléseket szenvedett, a vadállat a felsőtestét karmolta meg – tudtuk meg Konrád Judittól, a megyei kórház ideiglenesen kinevezett menedzserétől.

Az esetet egyébként Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke szerdán délben jelezte elsőként Facebook-oldalán, ahol a következőket írta. „Sajnos a félelmem beigazolódott! Pár, medveveszélyre figyelmeztető plakáttal, vagy a fiatalokkal ölelkező álmedvével nem lehet megoldani a tusnádfürdői medveveszélyt! Igazából még csak most veszi hivatalosan kezdetét az idei szabadegyetem, és már a nulladik napon medvetámadás történt! A 27 éves áldozatot most szállították a csíksomlyói fertőző osztályra. Kár, hogy kérésünket, hogy szállítsák el a hárombocsos anyamedvét – aki már emberre is támadt –, nem kezelték felelősségteljesen. Ki a felelős a 27 éves férfi sérüléseiért?” Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere arról tájékoztatott, hogy a helyi önkormányzatnak hivatalosan nem jelezték a medvetámadást.

Az Agerpres hírügynökségnek a Hargita megyei önkormányzat elnöke azt nyilatkozta, két héttel ezelőtt anyamedve támadt rá egy tusnádfürdői férfira, de Csíkszeredában is gondot okoznak a medvék, amelyek a lakosság és a helyi hatóságok erőfeszítései ellenére visszatérnek a lakott településekre, ehető hulladék után kutatva. „Mi nem azt kértük, hogy lőjék le ezeket a medvéket, hanem hogy költöztessék őket máshová biztonságban, hogy ne veszélyeztessék az emberek életét” – tette hozzá Borboly Csaba.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke az intézmény sajtószolgálatának közleményében felháborítónak tartja a minisztérium hozzáállását, ugyanis már a korábbi tusnádfürdői medvetámadás után felkérte a szaktárca illetékeseit, hogy távolítsák el a településről a hárombocsos anyamedvét a közelgő tábor miatt, ám semmilyen intézkedést nem tettek a balesetek elkerülése érdekében. Tusnádfürdőre most több mint húszezer ember érkezik, ezért újból felkéri Borboly a miniszter asszonyt, hogy sürgősen hozza meg a megfelelő döntést mind a tusnádfürdői, mind pedig a csíkszeredai lakóházak között járó medvével kapcsolatban.