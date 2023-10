Pár évig tartó átmenet után új székhelyre költözik a sepsiszentgyörgyi Közüzemek

Az építési munkálatokat már befejezték, most van folyamatban annak az átvevő és az engedélyeztetési folyamatokért felelős bizottságnak az összeállítása.

Ezeket majd újraegyesítik az új székhelyen, ahol raktár, garázs, javítóműhely is biztosított lesz a járműveknek, öltözők állnak a munkások rendelkezésére.

Az önkormányzattal kötött egyezségnek köszönhetően az ügyfélszolgálatot továbbra is a Martinovics utcában működtetik majd

– magyarázta Kozsokár Attila igazgató – hiszen egyelőre nagyon sokan, főleg az idősebbek, készpénzzel szeretnék számláikat kiegyenlíteni, annak ellenére, hogy korszerű, online lehetőségek is a rendelkezésükre állnak. Utóbbiakkal az ügyfelek alig 15 százaléka él, bár elektromos számlát lehet letölteni, az indexet is be lehet írni,