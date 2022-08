Papíron sok a zöldterület Marosvásárhelyen, a valóság azonban ennél árnyaltabb

a kataszteri hivataltól és a polgármesteri hivataloktól kérik el a legfrissebb adatokat, és azok kerülnek be a nyilvántartásba.

A megyei környezetvédelmi hivatalnál szereplő adatok szerint Marosvásárhelyen az egy főre eső zöldövezet 20 négyzetméter. Két, általunk megkérdezett szakember is ezeket az adatokat erősítette meg. Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester 2021 október elején a Cserealja park építésének megkezdésekor azt mondta, hogy

Azt is kiemelte, hogy több olyan terv és munkálat van, ami a városi zöldövezet számának növekedését célozza meg. Példaként említette a Cserealja parkot, ahol a munkálatok már megkezdődtek, és ahol

Erdő, mező, temető

Átnéztük a marosvásárhelyi városháza honlapján megtalálható zöldövezeti regisztert, rákeresve azokra a tételekre, ahol egy hektárnál nagyobb területről beszélnek. Mint kiderült, több erdőrész is benne van, hiszen például a Segesvári út mentén 5,598 hektár zöldövezet szerepel, a Bodoni út mentén is csaknem annyi, a Somostetői erdő – külön így megnevezve – 11 hektárral emeli a zöldövezet számát, de több mint tíz hektárt tesznek ki a város tulajdonában levő temetők is.