Pályázati pénzből készül turisztikai térkép Csíkszenttamáson

Többek között Csíkszenttamás látványosságai, dűlőinek, patakainak, hegyi forrásainak elnevezése és '50-es években készült légi felvétel is szerepel majd azon a térképen, amelyet pályázati pénzből készíttet a helyi önkormányzat. Emellett A dúsgazdag és a szegény Lázár színdarab elkészítésén is dolgoznak.

Tájékoztató térkép készül Csíkszenttamásról. A helyiek is tanulhatnak belőle • Fotó: Sándor Csilla

Háromezer, nem mindennapi térképet készíttet a csíkszenttamásiak számára a helyi önkormányzat, amelyeket várhatóan októberben kapnak majd kézhez a lakók – számolt be Mákszem Hunor. A község alpolgármestere továbbá kifejtette, Hargita Megye Tanácsától 5500 lejt pályáztak erre az oktató jellegű turisztikai térképre, illetve a Terkő Közbirtokosság is hozzájárult az ismertető anyagok elkészültéhez.

Ami a térképen szerepel

A tervek szerint,

az A2-es méretű térkép egyik oldalán a település adminisztratív területe lesz látható bejelölve azon a dűlők, patakok, mezei-, erdei utak, hegyi források elnevezését

– annak érdekében, hogy minél többen megismerhessék ezeket. Emellett a helyi látványosságok is szerepelnek majd rajta: a Csonkatorony, a Szent Anna-kápolna, a helyi római katolikus templom, a marosfői sípálya, valamint a két jelentősebb helyi esemény is, a Szent Anna-napok, és a Falun az olimpia – sorolta az illetékes. Hozzátette, mivel kevesen ismerik az adminisztratív területen kívüli csíkszenttamási parcellákat, így a térképpel ezeket is megismertetnék a helyiekkel, azaz

megmutatják a 700 hektár Bákó megyei közbirtokossági területet, és azt a 2000 hektárt, amely ugyan Neamț megyében található, de a csíkszenttamási önkormányzat és közbirtokosság tulajdonában van.

Nem marad üresen a térkép másik oldala sem, arra ugyanis a belterületek kerülnek fel az utcák elnevezéseivel. Emellett osztrák-magyar monarchia korabeli térképek, továbbá egy, az '50-es években készült légi felvételt is rászerkesztetnek, amely által a település fejlődése és változása is szemmel láthatóvá válik.

Jobban megismerni a községet

Mivel elsősorban oktatói szerepet szánnak a térképeknek, így minden háztartásba eljuttatnak egyet, emellett a helyi diákok is kapnak, továbbá a közbirtokossági tagoknak is osztanak ki belőle. Ezáltal a családokhoz 2-3 térkép jut majd el, szóval aki nyitott rá, az jobban megismerheti a községet. Azoknak a fiataloknak, akik nem érik be azzal, hogy csak a térképen lássák az információkat, következő lépésként kirándulásokat szerveznek majd, körbejárva a határokat, helyszínen is megtapasztalva a papíron látottakat – avatott be az alpolgármester.

A népnevelő Bálint Vilmos

Egy másik, Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott nyertes pályázatról is beszámolt Mákszem Hunor, mint mondta a Bálint Vilmos plébános hagyatéka elnevezésű projektjükre 500 ezer forintot (több mint hétezer lejt) hagytak jóvá a Csíkszenttamásért Egyesület számára.

Ebből a pénzből állítják újra színpadra azt a négyfelvonásos színművet, melyet a plébános írt – A dúsgazdag és a szegény Lázár című előadás előkészületeihez már hozzá is fogtak,

amelybe bevonják a helyi ifjakat, táncosokat és idősöket is. Az elöljáró arra is kitért, hogy Bálint Vilmos a két világháború között szolgált Csíkszenttamáson. Népnevelőként is tekintenek rá, hiszen papi tevékenysége mellett színjátszócsoportot, rezesbandát, valamint Nem iszom társaságot is alakított, hogy a munka mellett a helyieknek legyen kikapcsolódási lehetőségük, és ne az ivás jelentse a pihenést.