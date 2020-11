Pályaorientációban segítettek a diákoknak (x)

• Fotó: Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ

A program fontos részét képezték ugyanakkor a szakmabemutató kisfilmek is, amelyekkel a nyomdaipari, a marketing és az agráriumbeli tevékenységeket szemléltették. „Olyan kisfilmekről van szó, amelyek hitelesen mutatják be az adott szakma nehézségeit és szépségeit. Történik mindez olyan emberek, szakmaképviselők által, akik lelkesednek a szakmájukért, akik jó értelemben influencerek lehetnek a fiatalok majdani pályaválasztásánál” – így a tréner. Hozzátette: a helyi közösségeknek nagy szükségük van irányt mutató, értékteremtő, hivatástudattal rendelkező emberekre, akik tevékenységükön keresztül példamutató módon szolgálják a közösségünket – a kisfilmek ilyen személyeket, vállalkozásokat mutatnak be.

Szabó Attila elmondta, hogy a képzésen a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium, az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskola, a Kós Károly Szakközépiskola és a Tamási Áron Gimnázium tizenegyedikes diákjai vettek részt. A projekt tulajdonképpen három pilléren állt, amelyek közül az első az online pályaorientációs tréning volt. Ennek részeként a tréner és Varga Andrea tanár-pszichológus egyebek mellett arról beszélgettek a diákokkal, hogy miért fontos a jövőről való tudatos gondolkodás és az önismeret. Vázolták azt is, hogy formai és tartalmi szempontból hogyan kell egyedi önéletrajzot és motivációs levelet írni, de az állásinterjúra való felkészüléshez is tanácsokat adtak, kitérve a verbálitásra és a testbeszédre is.

Nem utolsósorban azt is érdemes tudni a képzésről, hogy Veres Hanga szociológus-közgazdász egy kérdőívet is összeállított a részt vevő diákok számára, amellyel a pályaválasztási jövőképüket vizsgálta. A kutatás alaphipotézise, hogy a tizenegyedik osztályos diákok még nem tudják, hogy milyen szakmában szeretnének dolgozni, csupán azt, hogy valahol szeretnének továbbtanulni. Pályaválasztási attitűdjükre inkább hatnak a kortárskapcsolatok és a média világa, mintsem szüleik tanácsai, akikhez képest képzettebbek szeretnének lenni. Céljuk, hogy önállóan és rugalmasan, tehát a 21. századi „digitális nomádként” dolgozzanak. A kutatás ezeket a feltételezéseket vizsgálta, kitérve az ideális munkahely, fizetés, foglalkozási forma és a vágyott szakmák témakörére is.

A humántőke fejlesztése

A SZÉK-nél és a projektet lebonyolító Magok Egyesületnél mindig is előnyt élvezett és élvez az oktatás, a képzés, a helyi humántőke fejlesztése. Ez kulcsfontosságú, hiszen a helyi emberek fejlődése, gyarapodása Székelyudvarhely és Székelyföld gazdasági stabilitását és fejlődését is jelenti – magyarázta Szabó Attila. Rámutatott, a szociális hatás is fontos: képzéseik jelentős szerepet játszhatnak a társadalmi lemorzsolódás és a szülőföldelhagyás megakadályozásában, a helyben való boldogulás elősegítésében.

„A középiskolások közvetlen fejlesztésén túl a projekt közvetett hatásaival is számolunk, hiszen ezen fiatalok környezetüket is befolyásolják majd azáltal, hogy a projekt tréningjei alatt szerzett ismereteket felhasználják bizonyos döntéshozataloknál és megvalósításoknál. És a pályázat által bebizonyosodott, mindez nem csupán nekünk, hanem Székelyudvarhely Megyei Jogú Városnak mint pályázatkiírónak is fontos” – jegyezte meg a tréner.