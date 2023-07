Palacsinta-fesztiválra készülnek Felsősófalván

Hatodik alkalommal tartják meg a palacsinta-fesztivált Felsősófalván a helyi Kodáros Egyesület szervezésében, amelynek támogatója a parajdi önkormányzat – tájékoztatta lapunkat Nyágrus László, a község polgármestere. Mint mondta, az évek során bebizonyosodott, hogy egy jelentős, közösségformáló eseményről van szó, amelyen a helyiek mellett a község testvértelepüléseinek képviselői is részt vesznek. Utóbbiak között egyébként civil szervezetek is vannak, amelynek tagjai különböző foglalkozásokkal is hozzájárulnak a rendezvényhez: ezúttal a gyerekprogramokból veszik ki a részüket, vagyis lesz rajzpályázat és élménylövészet.