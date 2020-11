Óvatos volt az ítélőtábla a Dormánfalva kontra Csíkszentmárton perben • Fotó: Pinti Attila

Csíkszentmárton október elején nyerte meg jogerősen azt a pert, amelyet a Bákó megyei Dormánfalva indított azért, hogy részlegesen vonják vissza az alcsíki község önkormányzata által hozott, az úzvölgyi haditemető és az egykori kaszárnyák által elfoglalt területnek a község közvagyonába vételére vonatkozó határozatát.

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla által rendelkezésünkre bocsátott ítélet indoklását tanulmányozva kitűnik, az ügyben eljáró bíró meglehetősen óvatosan kezelte a helyzetet, és azt is lehetne mondani, hogy elegánsan hárított.

A bíróság nem arról döntött, hogy a vitatott 15 000 négyzetméternyi terület hová tartozik, hanem megállapította, ebben az ügyben közigazgatási pert nem a helyi tanácsi határozat, hanem csak a kormányhatározat érvénytelenítése érdekében lehet indítani, mivel kizárólag utóbbinak vannak jogi következményei.

Azaz, nyitva hagyott egy további lehetőséget.

Érvek és ellenérvek

A dormánfalviak azt szerették volna elérni, hogy a bíróság kötelezze a csíkszentmártoniakat a 2007-ben hozott határozatuk részleges visszavonására, amellyel a község saját közvagyonába vette a temető és a volt kaszárnyasor területét. A dormánfalviak érvelése szerint visszaélés történt, amelyet a 2010. évi 299-es számú kormányhatározat is megerősített.

Noha a temető területét tavaly saját közvagyonába vette Dormánfalva, miután 1990-ben magánvagyonának leltárán szerepelt, és az 1997-ben elfogadott, most is érvényes általános rendezési terv (PUG) is a város belterületeként jelöli meg, amit be is telekkönyveztettek, az említett helyi- és kormányhatározat ezzel ellentétes helyzetet rögzített.

A kereset hivatkozott a Bákó Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal korábbi átiratára is, amely szerint Hargita és Bákó megye határát Románia INSPIRE térinformatikai geoportálja jeleníti meg, eszerint pedig a temető Dormánfalva területén fekszik. A csíkszentmártoniak 1872-ből származó telekkönyvekkel igazolták a terület tulajdonjogát, ugyanakkor hivatkoztak az 1968. évi 2. számú, a közigazgatási felosztásról rendelkező törvényre is, amely szerint Úzvölgye Csíkszentmárton része. A 2007-ben hozott helyi határozat alapjául pedig a 2001. évi 1351-es számú kormányhatározat is szolgál, amely Hargita megye településeinek közvagyonáról rendelkezik, és ahol szintén megjelenik a Csíkszentmártonhoz tartozó úzvölgyi temető – emlékeztettek.

Nem mérlegeltek

A másodfokon eljáró ítélőtábla viszont a felsorolt bizonyítékokat, érveket feleslegesnek tartotta elemezni, mert indoklása szerint a csíkszentmártoni helyi tanácsnak a közvagyon felleltározásáról szóló 2007. évi határozata, amelynek részleges érvénytelenítését kérték, csak előkészítő jellegű, közigazgatásilag nem sértő, és nincs jogi következménye. A területek hovatartozásáról az említett, 2010. évi 299-es számú, jelenleg is hatályos kormányhatározat rendelkezik, ezért közigazgatási per során csak ez utóbbi érvénytelenítését lehet kérni – állapítja meg az indoklás.