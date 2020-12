Otthontól fűtött tél – bemutatták a Bagossy Brothers Company nemrég megjelent könyvét

A Szent Miklós Napokon online mutatták be péntek este a Bagossy Brothers Company nemrég megjelent könyvét. Az Otthontól fűtött tél – Tájak, ízek, Bagossy című kötet létrejöttében sokan közreműködtek, ők mind jelen voltak a könyvbemutatón, és megosztottak néhány részletet abból, mi is található a kiadványban.

• Fotó: Barabás Orsolya

Téli gyergyói ízek

A könyvnek van egy gasztronómiai része is, amelyben három szakember működött közre. Madaras Gizella Alíz elárulta, hogy arra törekedett a desszertek esetében, hogy megjelenjenek a helyi jellegzetes ízek, a fekete ribizli, a bodza, a csipkebogyó, ugyanakkor ezek legyenek újragondolva, hiszen az együttes is mindig megújul. Fodor Mónika elmondta, hogy az általa vezetett Kenyérműhely a hagyományos vonalat képviseli, így természetes volt, hogy a kürtőskalács vagy a téli disznóvágásokhoz kapcsolódó hájas tészta nem maradhat ki a kötetből. Zsigmond András két alkalommal együtt is főzött a Bagossy Brothers Companyval, és igyekezett a gyergyói ízvilágot visszaadni az előételekben, levesekben, főételekben egyaránt. A kiadványt Csergő Szabolcs szerkesztette.