Ötfős bizottság előtt vizsgázhatnak majd a leendő vagy megmaradó iskolaigazgatók

Sokkal nagyobb a stabilitás, ha négy évig tölti be az igazgatói funkciót egy iskolavezető, ezt pedig versenyvizsgával érheti el • Fotó: Veres Nándor

A júliusra tervezett igazgatói versenyvizsgán az oktatási rendszer valóságához kapcsolódó logikai kérdések lesznek, valamint olyan kérdések, amelyek a kognitív képességeket tesztelik – fejtette ki nemrég Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter az egyik román kereskedelmi televízió műsorában. Az oktatási miniszter azt is elárulta, hogy

valószínűleg öt főből áll majd a szóbeli vizsgáztató bizottság,

és azt szeretné, ha ezek közül az egyik személy egy vállalati HR-szakember lenne. Noha még nem jelent meg a vizsga módszertana és menete, a miniszter előreláthatólag azt szeretné, ha rövid kérdésekből és rövid válaszokból állna az interjúztatás.

„Semmiképpen sem kívánjuk azt ellenőrizni, hogy a jelöltek mennyire ismerik a törvény egyes cikkelyeit a megfelelő írásjelekkel együtt. Lesznek logikai kérdések, az oktatási rendszer valóságával kapcsolatos témák, valamint olyan kérdések, amelyek a jelöltek kognitív képességeit tesztelik” – fejtette ki a szaktárca vezetője. Szerinte

szükség van a digitális készségek ellenőrzésére is, amelyre a vizsga második fordulójában, az interjú során kerül sor.

HR-szakember is vizsgáztatna

A vizsgáztatóbizottságok összetételéről még nem született megállapodás, de amint az oktatási miniszter vázolta, elméletileg a bizottságban benne lesz két tanár abból az iskolából, ahol a jelölt igazgató szeretne lenni. Valószínűleg az iskola végleges kinevezéssel bíró tanárai titkos szavazással választják ki őket.

Továbbá tagja lesz a bizottságnak a megyei tanfelügyelőség képviselője, mivel a törvény szerint a tanfelügyelőségek szervezik a versenyvizsgákat az igazgatói állásra, illetve a helyi hatóságok képviselője lesz a negyedik tag.

Az ötödik vizsgáztató pedig egy erős humánerőforrás-osztállyal rendelkező vállalat képviselője lenne, ha pedig nem találnak mindenhol HR-szakembereket, akkor az egyetemek támogatását kérik abban, hogy nevezzenek ki ők valakit, aki bizonyított vezetői képességekkel rendelkezik, például rektorként, rektorhelyettesként vagy dékánként.

Az írásbeli vizsgára július 27-én kerülne sor, a második szakaszba pedig csak azok jutnának be, akik az írásbelin elérték a hetes osztályzatot, több jelölt esetén a szóbeli vizsga lenne a döntő.

Szeptemberre még nem lesznek újak

Illés Ildikó, Maros megye főtanfelügyelő-helyettese lapunknak korábban kifejtette, aki versenyvizsgával szerez állást, az négy évre pályázhat iskolavezetői funkcióra, ha kinevezéssel tölti be, akkor csak egy évig pályázhat rá, és sokkal nagyobb a stabilitás, ha négy évig tölti be az igazgatói funkciót egy iskolavezető, hiszen tud előre tervezni. Hozzátette, jó volna ezt megtartani mielőtt megkezdődne a tanév, de a tanári vizsgákat, a nyolcadikosok és tizenkettedikesek országos vizsgáit is meg kell szervezni, ráadásul mindezt járványügyi korlátozások közepette. Cîmpeanu nyilatkozata is megerősíti azt, hogy

az interjúkat valószínűleg csak szeptember-október folyamán tudnák megszervezni,

mert sok pedagógus szabadságát tölti augusztusban, illetve hosszas folyamat a szóbeli vizsgáztatás. Ez azt jelenti, hogy a szeptemberi tanévkezdésre még nem a versenyvizsgán sikeresen túljutott igazgatók tölthetik be a tanintézmény-vezetői állásokat. A vizsga módszertanát a versenyszabályokkal és témákkal együtt két hónappal korábban, azaz május 27-ig kell közzétennie a minisztériumnak.